Саудівська Аравія оголосила повну солідарність із союзниками у війні з Іраном

Саудівська Аравія опублікувала офіційне звернення після атак Ірану

Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати офіційно заявили про свою готовність застосувати військову силу та надати всі наявні ресурси для відбиття іранської агресії. Це рішення було ухвалене після серії ракетних ударів Тегерана по суверенних територіях країн Перської затоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Саудівської Аравії.

Королівство офіційно засудило іранські атаки, назвавши їх кричущим порушенням міжнародного права. Ер-Ріяд підтвердив повну солідарність із «братніми країнами» – ОАЕ, Бахрейном, Катаром, Кувейтом та Йорданією.

фото: МЗС Саудівської Аравії

«Королівство Саудівська Аравія рішуче засуджує та викриває відверту іранську агресію та кричуще порушення суверенітету ОАЕ, Бахрейну, Катару, Кувейту та Йорданії. Королівство підтверджує свою повну солідарність та непохитну підтримку братніх країн, а також готовність надати всі свої можливості в їхнє розпорядження для підтримки будь-яких заходів, які вони можуть вжити», – йдеться у заяві МЗС.

МЗС Саудівської Аравії застерігає режим аятол, що подальші спроби порушити суверенітет сусідніх держав матимуть катастрофічні наслідки для самого Ірану.

Як відомо, унаслідок масованого балістичного обстрілу з боку Ірану на півночі Ізраїлю зафіксовано перше поранення серед цивільного населення. Медичні служби працюють у посиленому режимі, надаючи допомогу десяткам людей, які постраждали як безпосередньо від ударів, так і внаслідок паніки під час тривоги.

До слова, Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bahrain News Agency.

Бахрейн заявив, що ракетного удару зазнав сервісний центр United States Fifth Fleet, який базується в країні та відповідає за операції США в Перській затоці. Повідомляється про повітряну тривогу та вибухи. На тлі атаки Катар, Кувейт та ОАЕ закрили свій повітряний простір для цивільних польотів. В Абу-Дабі повідомили про перехоплення іранських ракет та вибухи. У регіоні фіксують масові затримки та скасування рейсів.