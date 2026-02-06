Reuters: Саудівська Аравія витісняє ОАЕ з Ємену

Саудівська Аравія виділила близько $3 млрд на виплати зарплат єменським військовим та держслужбовцям, які раніше залежали від фінансування з ОАЕ

Саудівська Аравія розпочала масштабну стратегію з відновлення своєї домінантної ролі в регіоні, зосередивши зусилля на повному врегулюванні багаторічного конфлікту в Ємені. Після того як наприкінці 2025 – на початку 2026 року Королівство фактично витіснило Об’єднані Арабські Емірати з єменського напрямку, Ер-Ріяд перейшов до активної фінансової та політичної стабілізації сусідньої країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Цього року Саудівська Аравія виділила близько $3 млрд лише на виплати зарплат єменським військовим та держслужбовцям, які раніше значною мірою залежали від фінансування з Абу-Дабі. Загальний пакет допомоги, що включає інвестиції в енергетику та інфраструктуру, перевищує $4 млрд. Головна мета цих вливань – створення під егідою офіційного уряду (Президентської керівної ради) єдиної боєздатної армії. Це має посилити позиції влади на переговорах із проіранським угрупованням хуситів, які контролюють північ країни.

Одним із найбільш несподіваних поворотів у політиці Ер-Ріяда стала зміна підходу до південних сепаратистів. Після придушення спроби перевороту Південної перехідної ради (STC) на початку січня 2026 року та подальшого саморозпуску цієї організації, саудівські дипломати почали пропонувати лідерам півдня нові стимули. Замість безумовного захисту територіальної цілісності, Королівство натякнуло, що питання незалежності Південного Ємену може бути винесене на референдум, але тільки після остаточного вирішення проблеми хуситів та стабілізації країни.

Саудівська Аравія демонструє нульову толерантність до тих, хто намагається саботувати її плани. Ряд високопосадовців, запідозрених у нелояльності або таємних зв’язках з попередніми спонсорами з Еміратів, уже відсторонено від посад. Ер-Ріяд сподівається завершити активну фазу війни та вийти на підписання тривалого миру до кінця 2026 року. Успіх цієї «моноцентричної» стратегії, де Саудівська Аравія виступає єдиним капітаном процесу, має підтвердити її статус головного гаранта безпеки в регіоні Перської затоки.

Нагадаємо, Об’єднані Арабські Емірати оголосили про виведення залишків своїх антитерористичних підрозділів з Ємену, що стало відповіддю на загострення напруження з Саудівською Аравією – давнім союзником у регіоні. Абу-Дабі заявляє, що місія його військ завершена, а подальшу присутність в Ємені вважатимуть недоцільною.