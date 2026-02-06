Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: Саудівська Аравія витісняє ОАЕ з Ємену

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Саудівська Аравія витісняє ОАЕ з Ємену
фото з відкритих джерел

Саудівська Аравія виділила близько $3 млрд на виплати зарплат єменським військовим та держслужбовцям, які раніше залежали від фінансування з ОАЕ

Саудівська Аравія розпочала масштабну стратегію з відновлення своєї домінантної ролі в регіоні, зосередивши зусилля на повному врегулюванні багаторічного конфлікту в Ємені. Після того як наприкінці 2025 – на початку 2026 року Королівство фактично витіснило Об’єднані Арабські Емірати з єменського напрямку, Ер-Ріяд перейшов до активної фінансової та політичної стабілізації сусідньої країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Цього року Саудівська Аравія виділила близько $3 млрд лише на виплати зарплат єменським військовим та держслужбовцям, які раніше значною мірою залежали від фінансування з Абу-Дабі. Загальний пакет допомоги, що включає інвестиції в енергетику та інфраструктуру, перевищує $4 млрд. Головна мета цих вливань – створення під егідою офіційного уряду (Президентської керівної ради) єдиної боєздатної армії. Це має посилити позиції влади на переговорах із проіранським угрупованням хуситів, які контролюють північ країни.

Одним із найбільш несподіваних поворотів у політиці Ер-Ріяда стала зміна підходу до південних сепаратистів. Після придушення спроби перевороту Південної перехідної ради (STC) на початку січня 2026 року та подальшого саморозпуску цієї організації, саудівські дипломати почали пропонувати лідерам півдня нові стимули. Замість безумовного захисту територіальної цілісності, Королівство натякнуло, що питання незалежності Південного Ємену може бути винесене на референдум, але тільки після остаточного вирішення проблеми хуситів та стабілізації країни.

Саудівська Аравія демонструє нульову толерантність до тих, хто намагається саботувати її плани. Ряд високопосадовців, запідозрених у нелояльності або таємних зв’язках з попередніми спонсорами з Еміратів, уже відсторонено від посад. Ер-Ріяд сподівається завершити активну фазу війни та вийти на підписання тривалого миру до кінця 2026 року. Успіх цієї «моноцентричної» стратегії, де Саудівська Аравія виступає єдиним капітаном процесу, має підтвердити її статус головного гаранта безпеки в регіоні Перської затоки.

Нагадаємо, Об’єднані Арабські Емірати оголосили про виведення залишків своїх антитерористичних підрозділів з Ємену, що стало відповіддю на загострення напруження з Саудівською Аравією – давнім союзником у регіоні. Абу-Дабі заявляє, що місія його військ завершена, а подальшу присутність в Ємені вважатимуть недоцільною.

Теги: Саудівська Аравія ОАЕ Ємен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави наголосив, що черговий раунд мирних переговорів відбудеться незабаром
Зеленський повідомив, коли відбудуться наступні переговори з РФ
Вчора, 15:52
4 лютого в Абу-Дабі розпочалися переговори
Другий день переговорів в Абу-Дабі: Умєров зробив заяву
Вчора, 09:25
Глава держави заслухав доповідь української делегації за підсумками першого дня тристоронніх перемовин в ОАЕ
Зеленський про переговори в Абу-Дабі: Очікуємо найближчим часом обмін полонених
4 лютого, 20:38
Тристоронні перемовини між Україною, США та Росією триватимуть 4–5 лютого
Переговори в Абу-Дабі. Глава української делегації підбив підсумки першого дня
4 лютого, 18:30
Українська делегація на переговорах в Абу-Дабі у січня 2026 року
Переговори в Абу-Дабі: Умєров повідомив перші деталі
4 лютого, 12:10
В Об'єднаних Арабських Еміратах пройшли дводенні переговори між США, Україною та Росією
«Заборонених тем не було». Американський чиновник про переговори в ОАЕ
25 сiчня, 02:21
Другий раунд перемовин України, США та РФ в Еміратах: що відомо
Другий раунд перемовин України, США та РФ в Еміратах: що відомо
24 сiчня, 12:46
Зустріч відбувається на технічному рівні
В Абу-Дабі почалася тристороння зустріч між Україною, Росією та США
23 сiчня, 18:04
Ушаков заявив, що переговорна група РФ найближчим часом вирушить до Абу-Дабі
Помічник Путіна підтвердив участь і назвав склад делегації на переговорах в ОАЕ
23 сiчня, 03:58

Політика

Бессент пояснив, за яких умов США запровадять нові санкції проти РФ
Бессент пояснив, за яких умов США запровадять нові санкції проти РФ
У Колумбії невідомі напали на кортеж одного з сенаторів, є загиблі
У Колумбії невідомі напали на кортеж одного з сенаторів, є загиблі
CNN: Справа Епштейна може повалити світового лідера, але це не Трамп
CNN: Справа Епштейна може повалити світового лідера, але це не Трамп
Reuters: Саудівська Аравія витісняє ОАЕ з Ємену
Reuters: Саудівська Аравія витісняє ОАЕ з Ємену
Лавров висміяв дипломатію Макрона на тлі таємного візиту його радника до Москви
Лавров висміяв дипломатію Макрона на тлі таємного візиту його радника до Москви
Reuters: Мексика шукає спосіб допомогти Кубі паливом в обхід санкцій США
Reuters: Мексика шукає спосіб допомогти Кубі паливом в обхід санкцій США

Новини

«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
4 лютого, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
4 лютого, 13:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua