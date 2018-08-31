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    Форвард збірної України міг перейти в турецький «Галатасарай»

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    <span>Євген Селезньов (у центрі). Фото Павла Кубанова</span> - Форвард збірної України міг перейти в турецький «Галатасарай»
    Євген Селезньов (у центрі). Фото Павла Кубанова

    У поточному сезоні 33-річний форвард провів три матчі в складі «Акхісар Беледіє»

    «Галатасарай» намагався здійснити трансфер нападника «Акхісар Беледіє» Євгена Селезньова.

    Стамбульський клуб пропонував за українця один мільйон євро, але отримав відмову.

    У поточному сезоні 33-річний форвард провів три матчі в складі «Акхісар Беледіє», в яких забив два голи.

    Як відомо, головний тренер національної команди України Андрій Шевченко прийняв рішення довикликати на найближчий збір нападника турецького клубу «Акхісар» Євгена Селезньова.

    Таким чином, підтвердилася інформація, що нападник «Динамо» Артем Бєсєдін вибув на два тижні і не допоможе збірній України у матчах Ліги націй.

    Травма останнього виявилася серйознішою, ніж очікувалось. Форвард не зможе вийти на поле протягом двох тижнів.

    Джерело: Tribuna.com

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