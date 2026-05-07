«Фрайбург» – «Брага». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи

«Зброярі» приїхали в гості з перемогою в активі

На німецькій землі визначиться один із фіналістів турніру

Сьогодні, 7 травня 2026 року, німецький «Фрайбург» на арені «Європа-Парк-Штадіон» зустрінеться з португальського «Брагою» у рамках 1/2 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Фрайбург» – «Брага»

Лідером симпатій на 13:00 7 травня виявився німецький колектив, переконані фахівці GGBET. На перемогу баденців запропоновано коефіцієнт 2,01. Імовірний же успіх «зброярів» оцінено балом 2,99. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено кеф 3,63. Рівніша ситуація з проходом у фінал. На путівку в останній раунд для «Фрайбурга» виставлено бал 1,98. Натомість на місце для «Браги» запропоновано кеф 1,77. Зате на тотал менше 1,5 закладено коефіцієнт 2,63.

Передматчевий стан команд

Суперники підхопили нічийний синдром після очного поєдинку. Баденці в чемпіонаті Німеччини розписали мирову з аутсайдером – «Вольфсбургом» (1:1). «Фрайбург» ще й поступався у рахунку. Врятував становище команди Юліана Шустера несподіваний джокер. Оборонець Лінгарт вийшов із лави запасних і встиг зрівняти рахунок під завісу зустрічі.

За дзеркальним сценарієм розгорнулися події у матчі португальської Прімейри. «Зброярі» забили «Ешторілу» першими зусиллями форварда Доржелеса. Проте, втримати переможний рахунок «Бразі» не судилося. У кінцівці поєдинку середняк чемпіонату зумів вирвати нічию (1:1). Утім, четвертій позиції підопічних Карлоса Вісенса нічого не загрожує.

Орієнтовні склади команд

«Фрайбург»: Атуболу – Трой, Гінтер, Лінгарт, Макенго – Еггештайн, Манзамбі – Бесте, Гьолер, Гріфо – Матановіч

«Брага»: Горнічек – Гомес, Карвалью, Олівейра, Лагербільке – Тікназ, Моутінью, Горбі – Саласар, Віктор, Доржелес

Історія очних зустрічей

Матч минулого тижня був першим у взаєминах команд. Поєдинок виявився багатим на події. «Брага» швидко повела з голом хавбека Тікназа. Проте, баденці змогли відігратися ще до екватору тайму зусиллями атакувального півзахисника Гріфо. Перед перервою голкіпер «Фрайбурга» Атуболу завадив нападнику Саласару реалізувати одинадцятиметровий. Тим не менше, до Німеччини «зброярі» вирушили з перемогою в активі. У доданий арбітром час звитягу «Бразі» приніс форвард Доржелес.

Де дивитися матч «Фрайбург» – «Брага»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Спорт».