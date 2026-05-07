Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Фрайбург» – «Брага». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Фрайбург» – «Брага». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи
«Зброярі» приїхали в гості з перемогою в активі
фото: Keystone

На німецькій землі визначиться один із фіналістів турніру

Сьогодні, 7 травня 2026 року, німецький «Фрайбург» на арені «Європа-Парк-Штадіон» зустрінеться з португальського «Брагою» у рамках 1/2 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Фрайбург» – «Брага»

Лідером симпатій на 13:00 7 травня виявився німецький колектив, переконані фахівці GGBET. На перемогу баденців запропоновано коефіцієнт 2,01. Імовірний же успіх «зброярів» оцінено балом 2,99. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено кеф 3,63. Рівніша ситуація з проходом у фінал. На путівку в останній раунд для «Фрайбурга» виставлено  бал 1,98. Натомість на місце для «Браги» запропоновано кеф 1,77. Зате на тотал менше 1,5 закладено коефіцієнт 2,63.

Передматчевий стан команд

Суперники підхопили нічийний синдром після очного поєдинку. Баденці в чемпіонаті Німеччини розписали мирову з аутсайдером – «Вольфсбургом» (1:1). «Фрайбург» ще й поступався у рахунку. Врятував становище команди Юліана Шустера несподіваний джокер. Оборонець Лінгарт вийшов із лави запасних і встиг зрівняти рахунок під завісу зустрічі.

За дзеркальним сценарієм розгорнулися події у матчі португальської Прімейри. «Зброярі» забили «Ешторілу» першими зусиллями форварда Доржелеса. Проте, втримати переможний рахунок «Бразі» не судилося. У кінцівці поєдинку середняк чемпіонату зумів вирвати нічию (1:1). Утім, четвертій позиції підопічних Карлоса Вісенса нічого не загрожує.

Реклама. 21+

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Орієнтовні склади команд

«Фрайбург»: Атуболу – Трой, Гінтер, Лінгарт, Макенго – Еггештайн, Манзамбі – Бесте, Гьолер, Гріфо – Матановіч

«Брага»: Горнічек – Гомес, Карвалью, Олівейра, Лагербільке – Тікназ, Моутінью, Горбі – Саласар, Віктор, Доржелес

Історія очних зустрічей

Матч минулого тижня був першим у взаєминах команд. Поєдинок виявився багатим на події. «Брага» швидко повела з голом хавбека Тікназа. Проте, баденці змогли відігратися ще до екватору тайму зусиллями атакувального півзахисника Гріфо. Перед перервою голкіпер «Фрайбурга» Атуболу завадив нападнику Саласару реалізувати одинадцятиметровий. Тим не менше, до Німеччини «зброярі» вирушили з перемогою в активі. У доданий арбітром час звитягу «Бразі» приніс форвард Доржелес.

Де дивитися матч «Фрайбург» – «Брага»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Спорт».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Спортінґ» (Браґа)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Едмонд Тапсоба залишиться в Леверкузені
Зірковий футболіст із чемпіонату Німеччини підписав новий контракт
29 квiтня, 14:10
Мануель Ноєр затримається в Мюнхені
«Баварія» розпочала перемовини з рекордсменом клубу про новий контракт
30 квiтня, 19:57
Едін Терзіч відновить тренерську кар'єру в Іспанії
Фіналіст позаминулої Ліги чемпіонів очолить історичний гранд Іспанії
5 травня, 14:40
Якуб Ківйор продовжить кар'єру на Піренеях
«Арсенал» продав оборонця чемпіону Португалії
5 травня, 21:57
Для обох клубів фінал Ліги чемпіонів буде не першим в історії
Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів 2025/2026
Сьогодні, 00:55
Кейн продовжує переписувати історію європейського футболу
Кейну підкорилося нове історичне бомбардирське досягнення
Сьогодні, 09:42

Новини

«Страсбур» – «Райо Вальєкано». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій
«Страсбур» – «Райо Вальєкано». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій
Хокеїсти російського «Авангарда» не змогли вчасно вилетіти з Ярославля через атаку дронів
Хокеїсти російського «Авангарда» не змогли вчасно вилетіти з Ярославля через атаку дронів
Семенюк втретє поспіль здобув бронзу чемпіонату Польщі з волейболу
Семенюк втретє поспіль здобув бронзу чемпіонату Польщі з волейболу
«Фрайбург» – «Брага». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи
«Фрайбург» – «Брага». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи
Син Суркіса став рекордсменом юніорського Чемпіонату України з футболу
Син Суркіса став рекордсменом юніорського Чемпіонату України з футболу
Заворушення у Парижі: поліція затримала 107 осіб після виходу ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів
Заворушення у Парижі: поліція затримала 107 осіб після виходу ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів

Новини

Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну