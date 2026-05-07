Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів 2025/2026

Ілля Мандебура
Для обох клубів фінал Ліги чемпіонів буде не першим в історії
фото: Reuters

У фіналі зіграють команди, які очолюють іспанські спеціалісти

«Арсенал» та ПСЖ розіграють між собою титул найкращого футбольного клубу Європи сезону 2025/2026. Про це повідомляє «Главком»

Яким був півфінал для «Арсенала»?

Англійська команда під керівництвом Мікеля Артети першою вийшла до омріяного матчу. Як зазначалося в огляді матчу проти «Атлетіко», у першому таймі «Арсенал» повністю володів ініціативою та постійно атакував через фланги. Найбільшу загрозу створював Букайо Сака, тоді як «Атлетіко» лише зрідка вибігав у контратаки, які зазвичай блокували захисники. Лондонці довго не могли забити через неточність у завершальній фазі, проте під занавіс тайму Сака таки відкрив рахунок, встигнувши першим на добивання після сейву Облака.

Після перерви гра стала більш напруженою та хаотичною через велику кількість замін і боротьби. Мадридці намагалися тиснути за допомогою навісів, але їхнім ударам бракувало влучності. «Арсенал» намагався контролювати темп і мав чудовий шанс подвоїти перевагу, проте Йокерес не влучив у ворота з близької відстані.

Наприкінці зустрічі лондонська команда зосередилася на захисті та втримала мінімальну перемогу 0:1. Завдяки цьому результату «Арсенал» підтвердив свій статус лідера регулярного сезону.

Яким був півфінал для ПСЖ?

ПСЖ міг також зіграти дуже подібний матч до того, що відбулося з «Арсеналом». Як йшлося в огляді другої дуелі з «Баварією», команда Луїса Енріке ідеально розпочала зустріч, оскільки вже на третій хвилині Усман Дембеле забив гол після передачі Кварацхелії. Парижани одразу ввімкнули високий пресинг і змусили суперника помилятися під час розвитку атак. «Баварія» ж намагалася відповідати індивідуальними діями Олісе та Діаса, проте оборона гостей діяла дуже компактно.

Довгий час здавалося, що все в матчі вирішила лише одна дія на початку гри, адже мюнхенці ніяк не могли реалізувати свої нагоди. Однак наприкінці зустрічі «Баварія» все ж зрівняла рахунок, коли Гаррі Кейн на останніх хвилинах влучно пробив у верхній кут. Хоча матч завершився внічию, ПСЖ пройшов далі завдяки результату першої гри та вдруге поспіль зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.

Головний матч турніру пройде 30 травня у Будапешті. Для «Арсенала» це буде другий фінал Ліги чемпіонів, а для ПСЖ – третій. 

Ліга чемпіонів. Півфінал. Другі матчі

«Арсенал» – «Атлетіко» 1:0 (за сумою матчів 2:1)

  • Голи: Сака (44)

«Баварія» – ПСЖ 1:1 (за сумою матчів 5:6)

  • Голи: Кейн (90+4) – Дембеле (3) 

