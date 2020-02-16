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    Українець Хоцянівський поступився у сутичці штовхальників за бронзу чемпіонату Європи з боротьби

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    Олександр Хоцянівський (у червоному трико) на цей раз повертається додому без медалі - Українець Хоцянівський поступився у сутичці штовхальників за бронзу чемпіонату Європи з боротьби
    Олександр Хоцянівський (у червоному трико) на цей раз повертається додому без медалі
    UWW

    З Євро наші вільники повертаються з двома нагородами

    У Римі (Італія) завершився чемпіонат Європи з трьох видів олімпійської боротьби. Останніми нагороди розіграли представники вільного стилю.

    Неділя стала єдиним за змагальний тиждень днем, у який українці залишилися без нагород.

    У медальній сутичці на фініші боровся лише супертяж Олександр Хоцянівський, який торік виграв бронзові нагороди на чемпіонатах світу, Європи і Європейських іграх.

     Дивіться також: Відео попередніх сутичок Олександра Хоцянівського на чемпіонаті Європи-2020

    На цей раз у бронзовому фіналі вагової категорії до 125 кілограмів донеччанин боровся з молодим росіянином Балданом Цижіповим. Боровся у притаманній для особистих вихованців нинішнього наставника національної збірної України Григорія Данька манері. Тобто не так боровся, як штовхався. Правда, суперник теж особливими технічними навиками не вирізнявся, а тому долю поєдинку, який завершився з результатом 2:1 на користь Цижіпова, вирішило виштовхування за килим.

    Що великі борці можуть боротися по-іншому, показав у фінальній сутичці переможець трьох останніх чемпіонатів світу й уже дворазовий чемпіон Європи Ґено Петріашвілі, якому Хоцянівський власне й програв 2:7 у півфіналі. Грузин розчавив поляка Роберта Барана каскадом ефектних прийомів всього за дві хвилини і достроково виграв – 11:0.

    Таким чином, з чемпіонату Європи з вільної боротьби збірна України повертається всього з двома бронзовими нагородами, які здобули Ерік Арушанян (до 65 кг) і Василь Михайлов (до 79 кг).

    Нагадаємо, що раніше на чемпіонаті Європи в Римі змагалися представники греко-римської та жіночої боротьби. Українські греко-римляни вибороли три нагороди, зокрема золото Семена Новікова (до 87 кг). У жінок – вісім медалей, включно із золотом Юлії Ткач (до 62 кг), яка стала триразовою чемпіонкою континенту.

    чемпіонат Європи Збірна України Олександр Хоцянівський вільна боротьба Григорій Данько Роберт Баран Ґено Петріашвілі Балдан Цижіпов
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