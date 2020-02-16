Українець Хоцянівський поступився у сутичці штовхальників за бронзу чемпіонату Європи з боротьби



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Олександр Хоцянівський (у червоному трико) на цей раз повертається додому без медалі UWW

З Євро наші вільники повертаються з двома нагородами

У Римі (Італія) завершився чемпіонат Європи з трьох видів олімпійської боротьби. Останніми нагороди розіграли представники вільного стилю.

Неділя стала єдиним за змагальний тиждень днем, у який українці залишилися без нагород.

У медальній сутичці на фініші боровся лише супертяж Олександр Хоцянівський, який торік виграв бронзові нагороди на чемпіонатах світу, Європи і Європейських іграх.

На цей раз у бронзовому фіналі вагової категорії до 125 кілограмів донеччанин боровся з молодим росіянином Балданом Цижіповим. Боровся у притаманній для особистих вихованців нинішнього наставника національної збірної України Григорія Данька манері. Тобто не так боровся, як штовхався. Правда, суперник теж особливими технічними навиками не вирізнявся, а тому долю поєдинку, який завершився з результатом 2:1 на користь Цижіпова, вирішило виштовхування за килим.

Що великі борці можуть боротися по-іншому, показав у фінальній сутичці переможець трьох останніх чемпіонатів світу й уже дворазовий чемпіон Європи Ґено Петріашвілі, якому Хоцянівський власне й програв 2:7 у півфіналі. Грузин розчавив поляка Роберта Барана каскадом ефектних прийомів всього за дві хвилини і достроково виграв – 11:0.

Таким чином, з чемпіонату Європи з вільної боротьби збірна України повертається всього з двома бронзовими нагородами, які здобули Ерік Арушанян (до 65 кг) і Василь Михайлов (до 79 кг).

Нагадаємо, що раніше на чемпіонаті Європи в Римі змагалися представники греко-римської та жіночої боротьби. Українські греко-римляни вибороли три нагороди, зокрема золото Семена Новікова (до 87 кг). У жінок – вісім медалей, включно із золотом Юлії Ткач (до 62 кг), яка стала триразовою чемпіонкою континенту.