Спортсменка ММА виклала в мережу еротичні знімки

Перл Гонсалес потішила прихильників жіночістю

Спортсменка ліги змішаних єдиноборств (ММА) Перл Гонсалес довела, що, не зважаючи на чоловічий вид спорту, яким вона займається, жіночість від неї нікуди не ділася. Борчиня також відома як «Принцеса Чай-Тауна», а еротичні фото вона опублікувала на свої сторінці в соцмережах. Спортсменка позує у чорній білизні.

Перл Гонсалес провела у професійному ММА 15 боїв, у 10 перемогла. Вона також брала участь у чемпіонаті UFC, де зазнала двох поразок в двох зустрічах.