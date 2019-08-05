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    Футболіст «Чорноморця» забив божевільний гол п’ятою (відео)

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    Віталій Гошкодеря вразив, мабуть, не лише суперників, а й себе - Футболіст «Чорноморця» забив божевільний гол п’ятою (відео)
    Віталій Гошкодеря вразив, мабуть, не лише суперників, а й себе
    UA-Футбол

    Віталій Гошкодеря забиває рідко, але вкрай ефектно

    Найейфектніший епізод другого туру української першої ліги трапився у матчі «Чорноморець» - «Гірник-Спорт» в Одесі.

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    На 29-й хвилині оборонець господарів Віталій Гошкодеря подвоїв перевагу своєї команди, замкнувши фантастичним ударом п’ятою подачу з кутового.

    «Чорноморець» виграв матч 3:1 і після двох турів залишився єдиною командою першої ліги, яка зберегла стовідсотковий очковий доробок.

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