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    Футболіст «Динамо» увійшов до збірної тижня ФІФА

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    Жерсон Родрігес заслужено потрапив до кола найкращих гравців відбору ЧС-2022 - Футболіст «Динамо» увійшов до збірної тижня ФІФА
    Жерсон Родрігес заслужено потрапив до кола найкращих гравців відбору ЧС-2022
    Фото з відкритих джерел

    Жерсон Родрігес приніс Люксембургу перемогу Ірландією, та забив Португалії

    Атакуючий півзахисник київського «Динамо» Жерсон Родрігес увійшов до збірної FIFA-21 за підсумками відбірних матчів чемпіонату світу 2022 року. Гравець збірної Люксембургу відзначився голом у ворота ірландців, який приніс команді з маленької країни історичну перемогу (1:0), а також забив португальцям (1:3). В останньому матчі перемогу втримати не вдалося, але гра Жерсона запам’яталася експертам футбольного симулятора.

    У поточному сезоні футболіст провів за клуб 29 матчів, в яких відзначився п'ятьма голами, а також записав на свій рахунок одну результативну передачу.

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      Теги: ФІФА Twitter
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