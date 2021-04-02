Футболіст «Динамо» увійшов до збірної тижня ФІФА

Жерсон Родрігес приніс Люксембургу перемогу Ірландією, та забив Португалії

Атакуючий півзахисник київського «Динамо» Жерсон Родрігес увійшов до збірної FIFA-21 за підсумками відбірних матчів чемпіонату світу 2022 року. Гравець збірної Люксембургу відзначився голом у ворота ірландців, який приніс команді з маленької країни історичну перемогу (1:0), а також забив португальцям (1:3). В останньому матчі перемогу втримати не вдалося, але гра Жерсона запам’яталася експертам футбольного симулятора.

У поточному сезоні футболіст провів за клуб 29 матчів, в яких відзначився п'ятьма голами, а також записав на свій рахунок одну результативну передачу.



