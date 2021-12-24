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    Вернидуб продовжив контракт з «Шерифом»

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    Юрій Вернидуб затримається в Тирасполі ще на два роки - Вернидуб продовжив контракт з «Шерифом»
    Юрій Вернидуб затримається в Тирасполі ще на два роки
    фото з відкритих джерел

    Український наставник молдовського клубу працюватиме в Тирасполі до 2024 року

    Один з найуспішніших українських тренерів Юрій Вернидуб продовжив контракт із молдовським «Шерифом». Нова угода розрахована до 2024 року.

    55-річний фахівець очолив клуб у грудні 2020 року. За рік виграв титул чемпіона Молдови і зумів пробитися з командою вперше в історії країни в груповий етап Ліги чемпіонів. Там, завдяки перемогам над донецьким «Шахтарем» і мадридським «Реалом» посів третє місце і вийшов до плей-оф Ліги Європи.

    Жеребкування єврокубкового турніру відрядило в суперники «Шерифу» португальську «Брагу». Матчі відбудуться 17 і 24 лютого.

    Раніше Юрій Вернидуб працював з луганською «Зорею», яку виводив у єврокубки, та солігорським «Шахтарем», де заклав фундамент для перемоги в чемпіонаті Білорусі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Юрій Вернидуб ФК Реал (Мадрид)
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    Вернидуб продовжив контракт з «Шерифом»