Вернидуб продовжив контракт з «Шерифом»

Юрій Вернидуб затримається в Тирасполі ще на два роки

Український наставник молдовського клубу працюватиме в Тирасполі до 2024 року

Один з найуспішніших українських тренерів Юрій Вернидуб продовжив контракт із молдовським «Шерифом». Нова угода розрахована до 2024 року.

55-річний фахівець очолив клуб у грудні 2020 року. За рік виграв титул чемпіона Молдови і зумів пробитися з командою вперше в історії країни в груповий етап Ліги чемпіонів. Там, завдяки перемогам над донецьким «Шахтарем» і мадридським «Реалом» посів третє місце і вийшов до плей-оф Ліги Європи.

Жеребкування єврокубкового турніру відрядило в суперники «Шерифу» португальську «Брагу». Матчі відбудуться 17 і 24 лютого.

Раніше Юрій Вернидуб працював з луганською «Зорею», яку виводив у єврокубки, та солігорським «Шахтарем», де заклав фундамент для перемоги в чемпіонаті Білорусі.