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    В українському футбольному клубі з’явився мовний омбудсмен

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    Іван Когут допоможе партнерам по команді перейти на українську мову - В українському футбольному клубі з’явився мовний омбудсмен
    Іван Когут допоможе партнерам по команді перейти на українську мову
    фото з відкритих джерел

    Воротар «Вереса» Когут слідкуватиме, щоб футболісти не давали інтерв’ю російською

    Середняк Прем’єр-ліги рівненський «Верес», який раніше оштрафував футболіста за те, що той дав інтерв’ю російською мовою, завів мовного омбудсмена. Ці функції виконувати воротар команди Богдан Когут.

    Про це повідомляє пресслужба команди з посилання на слова президента клубу Івана Надєїна. Бізнесмен наголосив, що публічні коментарі та інтерв‘ю від імені клубу мають даватися виключно українською мовою.

    «Завдання Когута – підказувати і допомагати іншим гравцям. Це нормально сприйняли усі в команді. Вважаю, що людям має бути соромно, якщо вони не можуть спілкуватися українською», – розповів Надєїн.

    Правила, очевидно, не стосуються легіонерів. Принаймні поки що. Адже клуб в січні встиг укласти контракти з естонцем Владиславом Крейдою та вірменином Жирайром Маргаряном.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Верес Олександра Когут
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    В українському футбольному клубі з’явився мовний омбудсмен