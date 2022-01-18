В українському футбольному клубі з’явився мовний омбудсмен

Воротар «Вереса» Когут слідкуватиме, щоб футболісти не давали інтерв’ю російською

Середняк Прем’єр-ліги рівненський «Верес», який раніше оштрафував футболіста за те, що той дав інтерв’ю російською мовою, завів мовного омбудсмена. Ці функції виконувати воротар команди Богдан Когут.

Про це повідомляє пресслужба команди з посилання на слова президента клубу Івана Надєїна. Бізнесмен наголосив, що публічні коментарі та інтерв‘ю від імені клубу мають даватися виключно українською мовою.

«Завдання Когута – підказувати і допомагати іншим гравцям. Це нормально сприйняли усі в команді. Вважаю, що людям має бути соромно, якщо вони не можуть спілкуватися українською», – розповів Надєїн.

Правила, очевидно, не стосуються легіонерів. Принаймні поки що. Адже клуб в січні встиг укласти контракти з естонцем Владиславом Крейдою та вірменином Жирайром Маргаряном.

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