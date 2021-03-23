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    Футболіста посадили за грати за порушення правил карантину

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    Тур Діркс місяць проведе за гратами - Футболіста посадили за грати за порушення правил карантину
    Тур Діркс місяць проведе за гратами
    фото з відкритих джерел

    Нападник бельгійського «Вестерло» Діркс місяць проведе в компанії порушників закону

    Тур Діркс, футболіст бельгійського «Вестерло», засуджений до реального тюремного терміну за вечірку, яку влаштував в розпал пандемії. У грудні 2020 року він запросив в гості 14 осіб, четверо з яких також є професійними футболістами.

    Перервали веселощі співробітники поліції, які, розганяючи вечірку. За інформацією видання, звинувачення вимагало для екс-гравця «Брюгге» Діркса, який перехворів на коронавірус у вересні 2020 року, три місяці тюремного ув'язнення і штраф в розмірі 4 тисяч євро, але в підсумку футболіст відбувся одним місяцем в'язниці і штрафом 400 євро. Решта учасників вечірки за рішенням суду розщедряться на 400-600 євро.

    Крім того, «Вестерло» на добу відправив форварда в лікарню, щоб Діркс своїми очима побачив, як лікарі в противірусному відділенні борються з інфекцією. Юрист Тура зазначив, що побачене в лікарні справило на його клієнта сильне враження. При цьому Діркс не має наміру оскаржувати рішення суду.

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    Теги: тюрьма коронавірус
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