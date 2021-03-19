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    Футболіста «Славії» побили на стадіоні після матчу Ліги Європи

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    Глен Камара - Футболіста «Славії» побили на стадіоні після матчу Ліги Європи
    Глен Камара
    фото з відкритих джерел

    Чеський клуб вибив з розіграшу шотландський «Рейнджерс»

    Захисник «Славії» Ондржей Кудела зазнав тілесних ушкоджень після матчу з «Рейнджерс» в 1/8 фіналу Ліги Європи. Як повідомляє Seznam Zpravy, гравця побили в підтрибунному приміщені на стадіоні в Глазго, де проходив матч.

    Наразі невідомо, хто побив футболіста. «Славія» викликала поліцію. Під її конвоєм команда сіла в автобус і поїхала в готель. У п'ятницю вранці, 19 березня, вони повернуться до Праги літаком.

    При цьому наголошується, що Кудела міг образити гравця «Рейнджерс» Глена Камару на расовому ґрунті. Про це розповів головний тренер «Рейнджерс» Стівен Джеррард. «Глен Камара один з моїх гравців. Я на 100% вірю йому в тому, що він говорить з точки зору звинувачення – інші гравці навколо нього чули це. Я пишаюся усіма своїми гравцями, демонструючи солідарність. Ситуацію тепер повинні вирішувати в УЄФА. Я просто сподіваюся, що вона не залишиться непоміченою», – наводить слова Джеррарда The Scottish Sun.

    Шотландський «Рейнджерс» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму стадіоні поступився чеській «Славії» - 0:2. У першому матчі була зафіксована нічия 1:1. Таким чином, до чвертьфіналу Ліги Європи вийшла «Славія». Суперника по 1/4 фіналу чеський клуб дізнається після жеребкування, яке відбудеться 19 березня в швейцарському Ньоні і почнеться о 14:00 за київським часом.

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    Теги: Ліга Європи ФК Славія (Прага) ФК «Рейнджерс»
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