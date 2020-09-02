Футболісти білоруського клубу провели акцію протесту супроти затримання їх гравців ОМОНом (відео)



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Гравці клубу «Крумкачи» перед кубковим матчем Світлина - The Insider

На клуб «Крумкачи» чиниться неабиякий тиск

Футболісти першолігового білоруського клубу «Крумкачи» вийшли на поле у кубковому матчі проти мінського «Динамо» у футболках з надписом «Мы супраць ґвалту» — на знак протесту проти затримання і побиття їхніх двох футболістів мінським ОМОНом.

Гравців НФК «Крумкачи» Сергія Козеку і Павла Рассолька затримали на акції протесту 30 серпня. Вони перебувають у Ленінському РУВС.

За інформацією футбольного клубу, спортсмени не брали участі в протестах. Вони просто поверталися з тренування разом з тренером команди Олександром Белінським.

Спортсмени пройшли кордони міліції, проте на них напав ОМОН, футболістів затримали і побили. Козеку і Рассолька звинувачують у нападі на співробітників міліції.

Між тим, після стартового свистка матчу з мінським «Динамо» одноклубники затриманих гравців віддали м’яч суперникам і просто стали плескати у долоні. Це тривало 100 секунд, після чого гра відновилася.

Раніше футболісти клубу «Крумкачи» вийшли на матч у футболках з надписом «Мы з народам», після чого отримали погрози від національної федерації футболу.

Цікаво, що в самому матчі Кубка проти мінського «Динамо» «Крумкачи» у рамках 1/16 фіналу Кубка Білорусі здобули сенсаційну перемогу 2:0.