Пілот Ferrari пояснив, чому не схиляється на коліно під час антирасистських акцій
Шарль Леклер сприймає проблему ширше
Пілот Ferrari Шарль Леклер заявив, що не схиляє коліно під час антирасистських акцій перед стартами гонок Формули-1, так як негативно ставиться до протестів руху Black Lives Matter, які пов'язані з насильством.
«Я проти расизму, борюся з ним і радий, що Формула-1 використовує свою платформу, щоб показати світу правильний шлях. Але я не хочу схиляти коліно, так як багато протестів, які відбуваються по всьому світу, часто пов'язані з насильством. Не сприймаю жодних форм насильства. Мені також не подобається, що протести використовуються в політичних цілях», - наводить слова Леклера GPBlog.
Леклер став одним з семи пілотів, які не схилили коліна перед стартом Ґран-прі Великобританії. Стояти під час акції залишилися Кімі Райкконен і Антоніо Джовінаццо (обидва - «Альфа Ромео»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Карлос Сайнс ( «Макларен») і Даніїл Квят («Альфа Таурі»). До них також приєднався Кевін Маґнуссен («Гаас»).