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    Пілот Ferrari пояснив, чому не схиляється на коліно під час антирасистських акцій

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    Не клякати під час акції&nbsp;Black Lives Matter вирішило семеро пілотів Формули-1 - Пілот Ferrari пояснив, чому не схиляється на коліно під час антирасистських акцій
    Не клякати під час акції Black Lives Matter вирішило семеро пілотів Формули-1
    Світлина - Illawarra Mercury

    Шарль Леклер сприймає проблему ширше

    Пілот Ferrari Шарль Леклер заявив, що не схиляє коліно під час антирасистських акцій перед стартами гонок Формули-1, так як негативно ставиться до протестів руху Black Lives Matter, які пов'язані з насильством.

    «Я проти расизму, борюся з ним і радий, що Формула-1 використовує свою платформу, щоб показати світу правильний шлях. Але я не хочу схиляти коліно, так як багато протестів, які відбуваються по всьому світу, часто пов'язані з насильством. Не сприймаю жодних форм насильства. Мені також не подобається, що протести використовуються в політичних цілях», - наводить слова Леклера GPBlog.

    Леклер став одним з семи пілотів, які не схилили коліна перед стартом Ґран-прі Великобританії. Стояти під час акції залишилися Кімі Райкконен і Антоніо Джовінаццо (обидва - «Альфа Ромео»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Карлос Сайнс ( «Макларен») і Даніїл Квят («Альфа Таурі»). До них також приєднався Кевін Маґнуссен («Гаас»).

     Читайте також: Формула-1. Гемілтон виграв Ган-прі Великобританії з проколом пере фінішем
    Формула-1 Шарль Леклер Карлос Сайнс спорт поза політикою Ferrari Макс Ферстаппен Кімі Райкконен Антоніо Джовінаццо Даніїл Квят Кевін Маґнуссен
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