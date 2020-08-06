Пілот Ferrari пояснив, чому не схиляється на коліно під час антирасистських акцій



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Не клякати під час акції Black Lives Matter вирішило семеро пілотів Формули-1 Світлина - Illawarra Mercury

Шарль Леклер сприймає проблему ширше

Пілот Ferrari Шарль Леклер заявив, що не схиляє коліно під час антирасистських акцій перед стартами гонок Формули-1, так як негативно ставиться до протестів руху Black Lives Matter, які пов'язані з насильством.

«Я проти расизму, борюся з ним і радий, що Формула-1 використовує свою платформу, щоб показати світу правильний шлях. Але я не хочу схиляти коліно, так як багато протестів, які відбуваються по всьому світу, часто пов'язані з насильством. Не сприймаю жодних форм насильства. Мені також не подобається, що протести використовуються в політичних цілях», - наводить слова Леклера GPBlog.

Леклер став одним з семи пілотів, які не схилили коліна перед стартом Ґран-прі Великобританії. Стояти під час акції залишилися Кімі Райкконен і Антоніо Джовінаццо (обидва - «Альфа Ромео»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Карлос Сайнс ( «Макларен») і Даніїл Квят («Альфа Таурі»). До них також приєднався Кевін Маґнуссен («Гаас»).