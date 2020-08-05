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    Маркевич: Блохін – гордість нації, Суркіс – ніхто

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    2010-й. Президент ФФУ Григорій Суркіс вітає Мирона Маркевича з призначенням на посаду тренера національної збірної - Маркевич: Блохін – гордість нації, Суркіс – ніхто
    2010-й. Президент ФФУ Григорій Суркіс вітає Мирона Маркевича з призначенням на посаду тренера національної збірної
    Світлина - Юрій Кузнєцов

    Відомий тренер жорстко пройшовся по власниках київського клубу

    Відомий футбольний тренер Мирон Маркевич жорстко відповів власникові «Динамо» Ігореві Суркісу за некоректне висловлювання на адресу видатного футболіста Олега Блохіна.

    В останньому зі своїх інтерв’ю Суркіс-молодший критично відгукнувся володаря «Золотого м’яча» 1975 року Блохіна. Вказав, що той нібито за «2 хвилини кинув» національну збірну, а заради посади тренера буцімто змінював партії.

    «Суркісу треба подивитися на себе зі сторони. Блохін – це гордість нації, а хто такі Суркіси? Не розумію. Не має він ніякого ні морального, ні фізичного права таке говорити. Блохін – то гордість нації, Суркіс – ніхто», - зазначив Маркевич у коментарі «Апострофу».

    Він також додав, що не знайомий з висновками аудиторів Kroll стосовно Суркісів і порадив з цим питанням розбиратися правоохоронцям.

    Раніше Kroll вирахувала аферу Суркісів з виведення з Привату 150 млн доларів. Зокрема, слідчі Kroll встановили, що у 2008-2010 роках кілька компаній пов'язаних із Приватбанком отримали від фінустанови суму 361 млн дол. Згодом ці гроші розмістили в ПриватБанку на депозитні рахунки шести офшорних компаній Суркісів.

    «Ці шість компаній становили близько 80% від загального обсягу депозитів на Кіпрі на суму 245 дол. Відсотки, які були зароблені на депозитах, були значно вищі, ніж відсотки, які були за кредитами», - констатують слідчі Kroll і додають, що «зароблені» кошти виводилися на рахунки кіпрського банку.

    Зауважимо, що Мирон Маркевич і Олег Блохін зараз є співробітниками Української асоціації футболу і отримують за свою діяльність там дуже солідні кошти.

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    Григорій Суркіс НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ігор Суркіс Мирон Маркевич Олег Блохін спорт поза політикою Українська асоціація футболу
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