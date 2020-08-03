Зміна вивістки, або як «Юзік» за вказівкою Зеленського «Кривбас» відродив



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Юзік і Зеленський «відродили» «Кривбас» Світлина із соцмереж

У Кривому Розі до рокировки ставляться неоднозначно

Колишній гравець футбольного «Кривбасу» з Кривого Рога Тарас Стретович опублікував виписку з реєстру, яка підтверджує, що клуб другої ліги «Гірник» перейменовано в «Кривбас» Кривий Ріг.

Тренером команди буде Геннадій Приходько. Гравці «Гірника» переоформлюють контракти вже з «Кривбасом».

Нагадаємо, що не так давно вказівку відродити футбольний клуб «Кривбас» від президента країни Зеленського, який є уродженцем Кривого Рогу, отримав Юрій «Юзік» Корявченков. Ще пізніше стало відомо, що Корявченков буде кандидатом у мери Кривого Рога від «Слуги народу».

«Президентом клубу залишається Костянтин Караманіц, тренером клубу – Геннадій Приходько, - пише Стретович. – Усі гравці переукладають контракти з перейменованим клубом. Базою клубу залишається СК «Гірник». Домашній стадіон – шахти «Жовтнева».

Останнім часом отримую дуже багато дзвінків та повідомлень від уболівальників та колишніх гравців «Кривбасу», якого не стало у 2013 році, до керівників АФУ та інших футбольних клубів про відродження клубу. Він дійсно буде заявлений наступного сезону до другої ліги під ім'ям «Кривбас».

Документальне підтвердження

Всі ми пам'ятаємо, що вся шум почався після заяви Зеленського про доручення Корявченкову ВІДРОДИТИ «Кривбас». Після цього Юрій Валерійович вийшов на мене, і ми дуже багато і довго спілкувались, обговорювали усі робочі моменти, необхідні для відродження та заявки клубу до Професійної ліги. Усім зрозуміло, що головною проблемою є відсутність власної футбольної інфраструктури та стадіону. І єдиним, хто мав потрібні умови, був ФК «Гірник». Тож після перемовин з Костянтином Федоровичем (Караманіцем – прим.), було прийнято рішення про перейменування клубу.

Уболівальники до такого перейменування ставляться по-різному. Одні вважають, що не можна з головного конкурента створювати рідний «Кривбас», інші засумували за «Кривбасом» і готові прийняти навіть такі умови.

Моє ставлення до процесу. Я з самого початку був проти перейменування «Гірника» на «Кривбас». Вважаю, що не можна створювати один клуб за рахунок вбивства іншого. До того ж, завданням президента було саме ВІДРОДЖЕННЯ футбольного клубу «Кривбас», тобто створення нового клубу, осткільки відродити «Кривбас-2013» неможливо вже юридично (клуб було ліквідовано). Ми ж отримали ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ клубу з багаторічною історією (майже 100 років). Знаючи любов Костянтина Караманіца до футболу, впевнений, що команда буде існувати та отримувати фінансування, а з тренером Приходьком та гравцями, що є в наявності, команда буде боротися за найвищі місця. Це буде дитя, якому змінили ім'я, але серце та душу змінити неможливо».

Додамо, що торік «Кривбас» грав на аматорському рівні, в чемпіонаті Січеславської області, а «Гірник» - у другій лізі посів четверте місце в групі Б.

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