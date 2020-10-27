Футбольна перша ліга: сенсація в Одесі, розгромлений «Металіст» і перша перемога Херсона (відео)



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«Миколаїв» у Калуші мінімально здолав «Прикарпаття» Світлина - МФК «Прикарпаття»

Дев’ятий тур виявився багатим на резонансні події

У понеділок, 26 жовтня, відбулося сім з восьми поєдинків дев’ятого туру першої футбольної ліги України. Ігровий день виявився багатим на обговорювані матчі.

Головна сенсація сталася в Одесі, де лідер турніру «Чорноморець» програв дебютантові дивізіону тернопільській «Ниві» - 1:2. Іншого фаворита сезону харківський «Металіст-1925» у центральному матчі туру розгромив «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів.

Виділити варто також першу в цьому чемпіонаті перемогу і перші набрані очки херсонського «Кристала». Херсонці, які програли усі сім попередніх матчів, змогли здолати у Києві «Оболонь».

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Металіст-1925 (Харків) – 3:0

Голи: 1:0 – Юрій Козиренко (21). 2:0 – Юрій Козиренко (51). 3:0 – Юрій Козиренко (83)

«Верес» (Рівне) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 2:0

Голи: 1:0 – Михайло Шестаков (22). 2:0 – Михайло Шестаков (33)

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Миколаїв» - 0:1

Гол: 0:1 – Сергій Кулинич (55)

«Кремінь» (Кременчук) – «ВПК-Агро» (Шевченківка) – 2:0

Голи: 1:0 – Олексій Геловані (70). 2:0 – Станіслав Сорокін (90+2)

«Волинь» (Луцьк) – «Полісся» (Житомир) – 1:0

Гол: 1:0 – Богдан Оринчак (72)

«Оболонь» (Київ) – «Кристал» (Херсон) – 0:1

Гол: 0:1 – Ігор Семенина (55, з пенальті)

«Чорноморець» (Одеса) – «Нива» (Тернопіль) – 1:2

Голи: 1:0 – Артур Авагимян (35). 1:1 – Дмитро Скакун (59). 1:2 – Дмитро Скакун (66)

Сьогодні, 27 жовтня, о 14:00 розпочнеться заключний поєдинок дев’ятого туру першої ліги. «Авангард» у Краматорську прийме «Альянс» із Липової Долини.

Наразі таблицю першої ліги продовжує очолювати «Чорноморець» - 18 очок. На пункт від одеситів відстає «Гірник-Спорт». На третє місце вийшла «Волинь» - 15 очок. Такий же доробок має «Металіст-1925». «Верес» і «Миколаїв» мають по 14 очок. Замикають таблицю «Авангард» (5) і «Кристал» (3).

Список бомбардирів очолюють відразу шість футболістів, в активі яких по чотири голи. То – Владислав Горбаченко («ВПК-Агро»), Іван Гливий («Кристал»), Віктор Лиховидько («Чорноморець»), Роман Волохатий («Нива»), Юрій Батюшин («Гірник-Спорт») та Ігор Сікорський («Волинь»).