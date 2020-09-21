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    Сільські клуби-дебютанти очолили таблицю першої ліги поряд з «Металістом» і «Чорноморцем» (відео)

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    Після перемоги над&nbsp;&laquo;Прикарпаттям&raquo; рівненський&nbsp;&laquo;Верес&raquo; увійшов до когорти лідерів - Сільські клуби-дебютанти очолили таблицю першої ліги поряд з «Металістом» і «Чорноморцем» (відео)
    Після перемоги над «Прикарпаттям» рівненський «Верес» увійшов до когорти лідерів
    Світлина - ФК «Верес»

    Наразі в таблиці чотиривладдя

    У понеділок, 21 вересня, в чотирьох українських містах зіграно чотири заключних поєдинки третього туру першої футбольної ліги.

    Після перемог сільських команд-дебютантів із Липової Долини на Сумщині і Шевченківки на Січеславщині в турнірній таблиці чотиривладдя.

    «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:0

    Голи: 1:0 – Юрій Батюшин (65). 2:0 – Андрій Герт (86)

    «Верес» (Рівне) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 3:0

    Голи: 1:0 – Юрій Соломка (21). 2:0 – Геннадій Пасич (43). 3:0 – Віталій Дахновський (45)

    «Альянс» (Липова Долина) – «Миколаїв» - 1:0

    Гол: 1:0 – Руслан Пісний (11)

    «Авангард» (Краматорськ) – «ВПК-Агро» (Шевченківка) – 2:3

    Голи: 1:0 – Олександр Чабаненко (23). 1:1 – Владислав Горбаченко (75). 1:2 – Антон Кіча (81). 1:3 – Владислав Горбаченко (84). 2:3 – Олексій Лобов (90+2)

    Таким чином, по сім очок після трьох турів набрали одеський «Чорноморець», харківський «Металіст-1925», «Альянс» і «ВПК-Агро».

    Жодного очка ще не набрали херсонський «Кристал» і «Прикарпаття».

    Матчі четвертого туру заплановані на 26 вересня.

     Читайте також: Одеса і Харків очолили таблицю першої футбольної ліги (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Верес Геннадій Пасич ФК Прикарпаття Перша ліга ФК «Авангард» (Краматорськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) МФК «Миколаїв» Олексій Лобов «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) ФК «Альянс» (Липова Долина) ФК «ВПК-Агро» (Шевченківка) Антон Кіча Юрій Соломка Владислав Горбаченко Юрій Батюшин Андрій Герт Віталій Дахновський Руслан Пісний Олександр Чабаненко
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