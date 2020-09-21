Сільські клуби-дебютанти очолили таблицю першої ліги поряд з «Металістом» і «Чорноморцем» (відео)
Наразі в таблиці чотиривладдя
У понеділок, 21 вересня, в чотирьох українських містах зіграно чотири заключних поєдинки третього туру першої футбольної ліги.
Після перемог сільських команд-дебютантів із Липової Долини на Сумщині і Шевченківки на Січеславщині в турнірній таблиці чотиривладдя.
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:0
Голи: 1:0 – Юрій Батюшин (65). 2:0 – Андрій Герт (86)
«Верес» (Рівне) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 3:0
Голи: 1:0 – Юрій Соломка (21). 2:0 – Геннадій Пасич (43). 3:0 – Віталій Дахновський (45)
«Альянс» (Липова Долина) – «Миколаїв» - 1:0
Гол: 1:0 – Руслан Пісний (11)
«Авангард» (Краматорськ) – «ВПК-Агро» (Шевченківка) – 2:3
Голи: 1:0 – Олександр Чабаненко (23). 1:1 – Владислав Горбаченко (75). 1:2 – Антон Кіча (81). 1:3 – Владислав Горбаченко (84). 2:3 – Олексій Лобов (90+2)
Таким чином, по сім очок після трьох турів набрали одеський «Чорноморець», харківський «Металіст-1925», «Альянс» і «ВПК-Агро».
Жодного очка ще не набрали херсонський «Кристал» і «Прикарпаття».
Матчі четвертого туру заплановані на 26 вересня.