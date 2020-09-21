Сільські клуби-дебютанти очолили таблицю першої ліги поряд з «Металістом» і «Чорноморцем» (відео)



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Після перемоги над «Прикарпаттям» рівненський «Верес» увійшов до когорти лідерів Світлина - ФК «Верес»

Наразі в таблиці чотиривладдя

У понеділок, 21 вересня, в чотирьох українських містах зіграно чотири заключних поєдинки третього туру першої футбольної ліги.

Після перемог сільських команд-дебютантів із Липової Долини на Сумщині і Шевченківки на Січеславщині в турнірній таблиці чотиривладдя.

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:0

Голи: 1:0 – Юрій Батюшин (65). 2:0 – Андрій Герт (86)

«Верес» (Рівне) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 3:0

Голи: 1:0 – Юрій Соломка (21). 2:0 – Геннадій Пасич (43). 3:0 – Віталій Дахновський (45)

«Альянс» (Липова Долина) – «Миколаїв» - 1:0

Гол: 1:0 – Руслан Пісний (11)

«Авангард» (Краматорськ) – «ВПК-Агро» (Шевченківка) – 2:3

Голи: 1:0 – Олександр Чабаненко (23). 1:1 – Владислав Горбаченко (75). 1:2 – Антон Кіча (81). 1:3 – Владислав Горбаченко (84). 2:3 – Олексій Лобов (90+2)

Таким чином, по сім очок після трьох турів набрали одеський «Чорноморець», харківський «Металіст-1925», «Альянс» і «ВПК-Агро».

Жодного очка ще не набрали херсонський «Кристал» і «Прикарпаття».

Матчі четвертого туру заплановані на 26 вересня.