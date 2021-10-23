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    Збірна України підсилиться американським баскетболістом

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    Д&rsquo;Анджело Харрісон набирає більше 20 очка за матч - Збірна України підсилиться американським баскетболістом
    Д’Анджело Харрісон набирає більше 20 очка за матч
    Фото: ФБУ

    Захисник Харрісон має бажання змінити американське громадянство на українське

    Баскетболіст «Прометея», чемпіона України, Д’Анджело Харрісон має намір отримати український паспорт і виступати за збірну України. Про це повідомив президент клубу Володимир Дубінський.

    «До речі, кілька слів про Д’Анджело Харрісона. Він висловив величезне бажання отримати український паспорт і виступати за збірну України, якщо це зацікавить тренерський склад збірної, – написав Дубінський у Facebook. – Було дуже приємно це чути, і він реально горить цим бажанням і його американський агент підтвердив це нашому клубу. Ця його позиція була донесена до керівництва ФБУ, і зараз починається робота з агентом Д’Анджело. Упевнений, це реально підсилило б нашу збірну і це хороший може бути вибір».

    Харрісон приєднався до «Прометея» минулого літа. Раніше американець виступав за турецький «Ушак», італійський «Бріндізі», ізраїльські «Маккабі» і «Хапоель», російський «Єнісей» і французький «Ле-Портель», нагадує «Спортарена».

    У поточному сезоні Харрісон провів шість матчів в українській Суперлізі. У середньому за гру американець набирає 21,8 очка, виконує 4,7 підбирань і віддає 3,0 асиста.

    Наступного місяця Україна стартує у відборі на чемпіонат світу-2023. 26 листопада команда Багатскіса зіграє проти Грузії, а 29-го – проти Північної Македонії.

    У вересні 2022 року Україна виступить на Євробаскеті. «Синьо-жовті» потрапили в групу «C», де зіграють з Грецією, Італією, Хорватією, Великобританією і Естонією.

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    Теги: баскетбол
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    Збірна України підсилиться американським баскетболістом