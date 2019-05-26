Ф'юрі брутально нокаутував у другому раунді канадця (відео)
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Г'юї намагається повернутися після двох поразок
Колись перспективний місцевий супертяж (понад 90,7 кг) Г'юї Ф'юрі (22-2, 12 КО) на рингу Victoria Warehouse в англійському Манчестері швидко забив невідомого канадця з крутим рекордом Кріса Норрада (17-1, 8 КО).
Для гостя бій проти Ф'юрі був першим поєдинком в кар'єрі за межами Канади. Британець почав бій першим номером, пострілював з дальньої дистанції джебами. Норрад спробував відбігати, практично не бив у відповідь, тому Ф'юрі швидко осмілів і приступив до активних дій: вицілював голову, але непогано перекладав і на корпус.
У другому раунді після затяжної серії Норрад опинився на канвасі. Він піднявся на ноги і нібито навіть хотів продовжити бій, але рефері вирішив інакше.
Г'юї Ф'юрі залишався непереможним аж до вересня 2017-го, коли його побив новозеландець Джозеф Паркер. Торік у Жовтні брат Тайсона Ф'юрі зазнав другої поразки - в Софії його переміг місцевий кумир Кубрат Пулєв.
Джерело: vringe.com