Ф'юрі брутально нокаутував у другому раунді канадця (відео)



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Г'юї Ф'юрі здобув 22-гу перемогу в кар'єрі

Г'юї намагається повернутися після двох поразок

Колись перспективний місцевий супертяж (понад 90,7 кг) Г'юї Ф'юрі (22-2, 12 КО) на рингу Victoria Warehouse в англійському Манчестері швидко забив невідомого канадця з крутим рекордом Кріса Норрада (17-1, 8 КО).

Для гостя бій проти Ф'юрі був першим поєдинком в кар'єрі за межами Канади. Британець почав бій першим номером, пострілював з дальньої дистанції джебами. Норрад спробував відбігати, практично не бив у відповідь, тому Ф'юрі швидко осмілів і приступив до активних дій: вицілював голову, але непогано перекладав і на корпус.

У другому раунді після затяжної серії Норрад опинився на канвасі. Він піднявся на ноги і нібито навіть хотів продовжити бій, але рефері вирішив інакше.

Г'юї Ф'юрі залишався непереможним аж до вересня 2017-го, коли його побив новозеландець Джозеф Паркер. Торік у Жовтні брат Тайсона Ф'юрі зазнав другої поразки - в Софії його переміг місцевий кумир Кубрат Пулєв.

Джерело: vringe.com