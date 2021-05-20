Ф’юрі викликав Джошуа на бій голими кулаками. Ентоні відповів шахраю

Об’єднавчий поєдинок у надважкій вазі, скоріше за все, не відбудеться

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі запропонував власникові пасків WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа битися на голих кулаках. Він готовий поставити на кін $20 млн.

«Джошуа, в тебе ще більше лайна, ніж в твого промоутера Едді Хірна. Вся твоя команда знала, що йде арбітраж, я нічого не міг з цим вдіяти. Але скажу тобі ось що: якщо я шахрай, давай поб’ємося в найближчі вихідні на голих кулаках, поки один з нас не впаде. Поставимо кожен по $20 млн!» – написав Ф'юрі в своєму «твіттері».

«На кулаках? Ти хороший хлопець, не жартуй зі мною. Я настукаю тобі по лисині, і ти нічого не зможеш зробити. Невдаха. – відповів Джошуа. І додав. – «Світ бачить, що ти шахрай. Ти підвів бокс. Ти збрехав фанатам, використовував моє ім'я для впливу, а не для бою. Дайте мені суперника, який вміє правильно вести справи».

Об'єднавчий боксерський бій Ф'юрі – Джошуа ризикує зірватися, бо арбітраж зобов'язав Тайсона провести третій бій з колишнім володарем паска WBC Деонтеєм Уайлдером.

Поєдинок Ф'юрі і Джошуа мав відбутися 14 серпня 2021 року в Саудівській Аравії.