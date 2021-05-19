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    Усик готується до бою з Джошуа: «Грошей, дайте більше грошей!»

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    Олександр Усик хоче більше заробляти - Усик готується до бою з Джошуа: «Грошей, дайте більше грошей!»
    Олександр Усик хоче більше заробляти
    Фото з відкритих джерел

    Український боксер, не виключено, проведе титульний поєдинок у серпні

    Поєдинок між володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і претендентом Олександром Усиком (18-0, 13 КО), не виключено, відбудеться в серпні. Про це повідомив журналіст The Athletic Майк Коппінджер.

    «21 і 28 серпня призначаються дві дати потенційного бою Ентоні Джошуа і Олександра Усика за титул чемпіона світу в суперважкій вазі. Якщо між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Уайлдером не буде укладено угоду, то бій Джошуа – Усик отримає замовлення від WBO», – написав Коппінджер в твіттері.

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    Публикация от Michael Benson Boxing News (@michaelbensonboxing)

    Тим часом Олександр Усик звернувся до промоутера Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) Едді Хирна.

    «Привіт, Едді. Я хочу грошей, більше грошей », - сказав Усик.

    Джошуа мав провести бій 14 серпня проти Тайсона Ф'юрі, проте поєдинок виявився під загрозою через зобов'язання Ф'юрі перед Деонтеєм Уайлдером.

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    Теги: Александр Усик бокс Ентоні Джошуа
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    Усик готується до бою з Джошуа: «Грошей, дайте більше грошей!»