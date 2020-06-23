Тренер, який зробив Україну чемпіонкою світу з футболу, розповів, чому не тренує клубів



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Олександр Петраков із підопічними своєю перемогою більшість земляків порадували. Але декого й засмутили Фото - ФФУ

Олександр Петраков стверджує, що не шукає від добра добра

Олександр Петраков, тренер, який торік привів молодіжну збірну України з футболу до перемоги на чемпіонаті світу серед гравців, не старших 20-ти років, розповів, чому пілся такого успіху не очолив жодної з клубних команд.

«Були такі амбіції. Але, якщо чесно, то й пропозицій особливих не було, – сказав Олександр Васильович в інтерв’ю «Главкому». – Тому вирішив не шукати від добра добра. У мене з керівництвом Української асоціації футболу гарні стосунки, вони мені довіряють. Тому прийняв разом зі своїм тренерським штабом пропозицію очолити юнацьку збірну, хлопців 2003 року народження. Спробуємо чогось добитися з цим поколінням гравців».

Та й узагалі, пан Петраков невдоволений тим, як торішній успіх сприйняли окремі фахівці і журналісти

«Деякі ваші й мої колеги іноді дозволяють собі припускати, мовляв, ми перемогли випадково, – сказав тренер. – Це гидко. Бо як можна виграти випадково, пройшовши тільки у фінальній частині шлях із семи матчів? Команда має знаходитися не лише в гарному ігровому тонусі, але й бути готовою функціонально і психологічно.

Крім того, не треба забувати, що до цієї перемоги ми йшли два роки. Це – відбірний турнір, еліт-раунд. Яка ж випадковість? Читав, мовляв, на чемпіонаті світу не було іспанців. Так вони поступилися в еліт-раунді французам. Німці у відборі програли Норвегії з Ерлінґом Голланом у складі. Потім скандинави вибили й чинних на той момент чемпіонів англійців. Де ж тут випадковість? Ми були готові до цього успіху – усі хлопці і мій тренерсько-адміністративний штаб».

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