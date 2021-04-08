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    «Динамо» пішло в суд за втраченими через трансфер грошима

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    Че-Че недовго грав за київський клуб - «Динамо» пішло в суд за втраченими через трансфер грошима
    Че-Че недовго грав за київський клуб
    Фото з відкритих джерел

    Кияни не можуть отримати більше трьох мільйонів доларів від «Сан-Паулу»

    Столичне «Динамо» постраждало від махінацій легендарного бразильського клубу «Сан-Паулу». Рекордсмен за кількістю перемог в Кубку Лібертадорес, який виховав легендарних Кареку, Кака, Кафу, Раи та інших чемпіонів світу, нині, як заявляє, не платоспроможний і не може розрахуватися з киянами за трансфер півзахисника Че-Че. Більше того, «Сан-Паулу» ще намагається на футболістові заробити, адже нещодавно віддав його в оренду в «Атлетіко Мінейро».

    Український клуб така ситуація, звичайно, не влаштовує і, схоже, терпець у президента Ігоря Суркіса увірвався. Як повідомляє Globo Esporte, днями «Динамо» пішло в суд. Сума питання – борг у 3,2 мільйони доларів.

    Кияни розпрощалося з Че-Че ще 2019 року. За «Динамо» 28-річний футболіст провів 16 матчів і не забив жодного гола.

    В складі «Сан-Паулу» Че-че цього сезону також з’являвся на полі нечасто. Провів усього три гри, хоча загалом набігав за бразильський клуб 96 матчів і забив 6 голів.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Че-Че
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