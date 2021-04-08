Найдорожчий футболіст «Динамо» повернувся з лікарняного

Віктор Циганков приступив до бігової роботи й готується до гри з «Дніпром-1»

Півзахисник «Динамо» Віктор Циганков, який через травми пропустив березневі матчі збірної України у відборі чемпіонату світу 2022 року, повернувся з лікарняного і почав бігову роботу. Не виключено, що футболіст увійде до заявки на матч чемпіонату з «Дніпром-1». Нагадаємо, обидві команди втратили найменше очок у весняній частині змагань і на вихідних з’ясують, хто з них на даному етапі сильніший.

Трансферна вартість Віктора Циганкова оцінюється у 24 мільйони євро.

У нинішньому сезоні Циганков зіграв у 28 матчах «Динамо», забив 12 голів і віддав вісім результативних передач.

Раніше до основної групи «Динамо» повернувся Артем Беседін.

Нагадаємо, чемпіонат України цього сезону завершиться на тиждень раніше. Більшість клубів пішли назустріч головному тренеру національної команди Андрію Шевченко, проте тренер «Динамо» Мірча Луческу був незадоволений цим рішенням.