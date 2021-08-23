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    Голова суддів Української асоціації футболу потрапив у ДТП з депутатом від «Слуги народу»

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    Лучано Луччі потрапив у ДТП - Голова суддів Української асоціації футболу потрапив у ДТП з депутатом від «Слуги народу»
    Лучано Луччі потрапив у ДТП
    Фото з відкритих джерел

    Автомобілем керував заступник голови комітету ВР з питань бюджету

    Голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Луччі потрапив в ДТП. Як повідомляє ІА «Центр новин», аварія сталася в Дарницькому районі Києва.

    «Водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху. Він зіткнувся з автомобілем Ford, після чого перший транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди шість осіб, серед яких двоє дітей та голова Комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі, отримали тілесні ушкодження», – повідомляється на сайті з посиланням на столичну патрульну поліцію.

    Водієм автомобіля, за інформацією джерела, був народний депутат від партії «Слуги народу» Олександр Трухін.

    Повідомляється, що зазначених осіб було госпіталізовано.

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    Теги: ДТП аварія Лучано Лучі
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    Голова суддів Української асоціації футболу потрапив у ДТП з депутатом від «Слуги народу»