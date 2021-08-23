Голова суддів Української асоціації футболу потрапив у ДТП з депутатом від «Слуги народу»

Автомобілем керував заступник голови комітету ВР з питань бюджету

Голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Луччі потрапив в ДТП. Як повідомляє ІА «Центр новин», аварія сталася в Дарницькому районі Києва.

«Водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху. Він зіткнувся з автомобілем Ford, після чого перший транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди шість осіб, серед яких двоє дітей та голова Комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі, отримали тілесні ушкодження», – повідомляється на сайті з посиланням на столичну патрульну поліцію.

Водієм автомобіля, за інформацією джерела, був народний депутат від партії «Слуги народу» Олександр Трухін.

Повідомляється, що зазначених осіб було госпіталізовано.