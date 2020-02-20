Головний суматорі України паплюжить Революцію Гідності



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У часи кризи відкриваються темні сторони людської душі

Панічна ситуація навколо епідемії коранавірусу COVID-19 викрила не лише беспорадність української влади перед глобальною загрозою та тупу егоїстичність окремих громадян

Побічним «бонусом» драми став камінгаут окремих «діячів».

Так, керівник громадської організації під назвою «Федерація сумо України» такий собі Сергій Коробко долучився до дискусії у пості на Facebook про літак з Китаю, який змушений меланхолійно кружляти над Україною, бо його ніхто не хоче приймати, та дав аналітику на тему «хто винен». Звинуватив він у всьому Революцію Гідності та учасників Майдану.

Цитуємо ганебний коментар Сергія Коробка мовою оригіналу: «Это делают те же рогули которые стояли на майдане. У них нет не ума не фантазии. Мы все для них как пассажиры этих бортов».

Недалекого суматорі одразу застерегли від образ українців і він поспішно втік з треду. Але напевно лишився при своїй «ватній» думці.

Зустріч двох йокодзун: Сергій Коробко (на фото зліва)

За іронією долі, саме сьогодні в Україні згадують Героїв Небесної Сотні, але, як бачимо, не лише нардепу Бужанському чхати на пам’ять людей, що загинули з Україну.

Джерело: glavcom.ua