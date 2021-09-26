Це означає дуже багато для мене, – Усик про перемогу над Джошуа

Усик вважає, що може боксувати ще сильніше

Олександр Усик прокоментував перемогу над Ентоні Джошуа

Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик прокоментував перемогу над Ентоні Джошуа. Його слова цитує «Чемпіон».

«Це означає дуже багато для мене. Бій пройшов саме так, як я і планував. Було кілька моментів, коли Джошуа затискав мене, але це незначні речі. Не було завдання зупинити бій в 12-му раунді. Спочатку я хотів це зробити, влучив, кинувся, але мій тренер привів мене до тями», – розповів боксер.

«Це була ще не найкраща моя версія», – сказав Усик.

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу.

Як відомо, Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.