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    Український кіберспортсмен став номінантом на звання «Гравець року»

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    Олександр s1mple Костилєв став фіналістом номінації &laquo;Кіберспортсмен року&raquo; - Український кіберспортсмен став номінантом на звання «Гравець року»
    Олександр s1mple Костилєв став фіналістом номінації «Кіберспортсмен року»
    фото з відкритих джерел

    Наша команда Natus Vincere претендує на визнання «Командою року»

    Склад Natus Vincere з CS:GO увійшов до списку фіналістів номінації «Команда року» за версією The Game Awards.

    Серед номінантів також команда Team Spirit з Dota 2.

    Номінанти на звання Команда року:

    – Natus Vincere (CS:GO)

    – Team Spirit (Dota 2)

    – DWG KIA (League of Legends)

    – Sentinels (VALORANT)

    – Atlanta FaZe (Call of Duty)

    Зірка NAVI, українець Олександр s1mple Костилєв став фіналістом номінації «Кіберспортсмен року», а тренер команди Андрій B1ad3 Городенський у категорії «Найкращий тренер», повідомляє sport.ua.

    Переможці The Game Awards визначаться за підсумками голосування журі (90%) та користувачів (10%). Організатори премії оголосять результати під час прямого ефіру із Microsoft Theatre у Лос-Анджелесі, де шоу пройде за участю глядачів у залі. Церемонія відбудеться 10 грудня.

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    Теги: кіберспорт
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    Український кіберспортсмен став номінантом на звання «Гравець року»