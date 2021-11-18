Український кіберспортсмен став номінантом на звання «Гравець року»

Наша команда Natus Vincere претендує на визнання «Командою року»

Склад Natus Vincere з CS:GO увійшов до списку фіналістів номінації «Команда року» за версією The Game Awards.

Серед номінантів також команда Team Spirit з Dota 2.

Номінанти на звання Команда року:

– Natus Vincere (CS:GO)

– Team Spirit (Dota 2)

– DWG KIA (League of Legends)

– Sentinels (VALORANT)

– Atlanta FaZe (Call of Duty)

Зірка NAVI, українець Олександр s1mple Костилєв став фіналістом номінації «Кіберспортсмен року», а тренер команди Андрій B1ad3 Городенський у категорії «Найкращий тренер», повідомляє sport.ua.

Переможці The Game Awards визначаться за підсумками голосування журі (90%) та користувачів (10%). Організатори премії оголосять результати під час прямого ефіру із Microsoft Theatre у Лос-Анджелесі, де шоу пройде за участю глядачів у залі. Церемонія відбудеться 10 грудня.