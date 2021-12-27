Журналісти назвали найгірші комп’ютерні ігри року
Видання Dark Side of Gaming проаналізувало технічний стан проектів
Журналісти видання Dark Side of Gaming опублікували список високобюджетних ігор для ПК із проблемами технічного характеру, які найбільше розчарували редакцію.
Ігри перераховані у довільному порядку:
The Medium – безліч неоптимізованих сцен та посередня графіка.
Far Cry 6 – погана оптимізація, суперечливі спецефекти і трасування променів, що розчаровує.
Crysis 2 та 3 Remastered – падіння частоти кадрів, мінімальні покращення.
Halo Infinite – проблеми із продуктивністю, особливо на застарілих відеокартах.
Final Fantasy 7 Remake Intergrade – погана загальна якість ПК-версії та завищена ціна. Відсутність графічних налаштувань та блокування INI-файлів гри.
Battlefield 2042 – проблеми із продуктивністю, мережеві проблеми, проблеми з ігровим процесом.
Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition – незавершений стан, численні проблеми.
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