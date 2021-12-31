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    Названі заробітки українських кіберспортсменів у 2021 році

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    Українець став найуспішнішим кіберспортсменом року - Названі заробітки українських кіберспортсменів у 2021 році
    Українець став найуспішнішим кіберспортсменом року
    фото з відкритих джерел

    Мирослав Колпаков отримав найбільше призових у році, що минає

    Українські гравці складу Team Spirit з Dota 2 Мирослав Mira Колпаков та Ілля Yatoro Мулярчук разом зі своїми одноклубниками ділять 1-5 місця за кількістю зароблених призових у 2021-му році. Кожен із п'яти гравців заробив 3,6 мільйона доларів, повідомляє sport.ua.

    Таку суму гравці заробили, вигравши The International 2021.

    У топ-20 за кількістю заробітку увійшли також українські гравці складу Natus Vincere з CS:GO – Олександр s1mple Костилєв та Валерій B1t Ваховський. Вони виграли по 832 тисячі доларів.

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    Теги: кіберспорт
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    Названі заробітки українських кіберспортсменів у 2021 році