Названі заробітки українських кіберспортсменів у 2021 році

Мирослав Колпаков отримав найбільше призових у році, що минає

Українські гравці складу Team Spirit з Dota 2 Мирослав Mira Колпаков та Ілля Yatoro Мулярчук разом зі своїми одноклубниками ділять 1-5 місця за кількістю зароблених призових у 2021-му році. Кожен із п'яти гравців заробив 3,6 мільйона доларів, повідомляє sport.ua.

Таку суму гравці заробили, вигравши The International 2021.

У топ-20 за кількістю заробітку увійшли також українські гравці складу Natus Vincere з CS:GO – Олександр s1mple Костилєв та Валерій B1t Ваховський. Вони виграли по 832 тисячі доларів.