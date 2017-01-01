Гравці «Динамо» Бєсєдін і Морозюк – про провальний матч зі «Скендербеу»

На думку футболістів, потрібно грати всі 90 хвилин матчу та реалізовувати свої моменти

Нападник Артем Бєсєдін і захисник Микола Морозюк поділилися своїми думками, чому «Динамо» програло «Скендербеу» у матчі 5-го туру Ліги Європи. Один зазначив, що потрібно реалізовувати свої моменти, а інший – що не можна грати відрізками, інформує офіційний сайт київського клубу. «Потрібно було просто



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В атаці Морозюк. Фото ФК «Динамо»

На думку футболістів, потрібно грати всі 90 хвилин матчу та реалізовувати свої моменти

Нападник Артем Бєсєдін і захисник Микола Морозюк поділилися своїми думками, чому «Динамо» програло «Скендербеу» у матчі 5-го туру Ліги Європи.

Один зазначив, що потрібно реалізовувати свої моменти, а інший – що не можна грати відрізками, інформує офіційний сайт київського клубу.

«Потрібно було просто реалізовувати свої моменти, які у нас були у достатній кількості як у першому, так і в другому таймах. Через це у підсумку й програли цю гру. Суперник забив швидкий м’яч у відповідь, і гра знову вирівнялася. Після цього у нас були моменти, також після перерви мали можливості, аби забити. Але це футбол, тому програли, і, як на мене, заслужено», - сказав Бєсєдін.

«Не можна грати відрізками – десять хвилин граємо, створюємо моменти, десять хвилин повний провал. Має бути цілісна гра протягом 90 хвилин, лише у такому випадку ми зможемо здобувати перемоги», - розпочав Морозюк.

«Не можу сказати, що ми виходили на гру без настрою, але провалили десять хвилин у дебюті гри, розслабилися після забитого м’яча, потім провалили початок другого тайму. Починаємо грати лише після того, як пропускаємо», - додав Микола.

За його словами, важко казати щось відразу після зустрічі, потрібно сісти та розібрати гру, свої помилки, тоді можна буде робити якісь висновки.

На запитання, чи розірве «Динамо» «Партизан», Морозюк відповів: «Будемо старатися. А після гри вже подивимося».