Гравець збірної України Малиновський робить диво-пас, «Аталанта» виграє 6:1 (відео)

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Руслан Малиновський і його команда піймали кураж Світлина - UA-Футбол

Взагалі ж у матчі Руслан забив і відзначився двома асистами

«Аталанта» з Берґамо продовжує громити «Брешію» в стартовому матчі 33-го туру італійської Серії А.

Як уже повідомляв «Главком», у першому таймі берґамаскі забезпечили собі перевагу 4:1, а українець Руслан Малиновський забив гол і віддав результативну передачу.

Після перерви, навіть після заміни тренером команди Джан П’єро Ґасперіні основного нападника Дувана Сапати, погром «Брешії» продовжився.

Ще два м’ячі забив хорват Маріо Пашаліч, на рахунку якого в цьому матчі хет-трик. У першому з друготаймових голів Маріо, як і на початку матчу, асистував Малиновський. Причому передача Руслана вийшла вельми вишуканою.

Зауважимо, що Пашаліч у Серії А-2019/2020 забив дев’ять м’ячів і п’ять із них – «Брешії».

А Малиновського Ґасперіні зняв з поля на 74-й хвилині.

Після цього туру «Аталанта» із 70-ма очками вийде на поточне друге місце в таблиці, випереджаючи «Інтер» і «Лаціо» на два пункти. Правда, суперники свої матчі 33-го туру проведуть завтра.

Лідирує в Серії А «Ювентус» - 76 очок.