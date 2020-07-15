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    Гравець збірної України Малиновський робить диво-пас, «Аталанта» виграє 6:1 (відео)

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    Руслан Малиновський і його команда піймали кураж - Гравець збірної України Малиновський робить диво-пас, «Аталанта» виграє 6:1 (відео)
    Руслан Малиновський і його команда піймали кураж
    Світлина - UA-Футбол

    Взагалі ж у матчі Руслан забив і відзначився двома асистами

    «Аталанта» з Берґамо продовжує громити «Брешію» в стартовому матчі 33-го туру італійської Серії А.

    Як уже повідомляв «Главком», у першому таймі берґамаскі забезпечили собі перевагу 4:1, а українець Руслан Малиновський забив гол і віддав результативну передачу.

    Після перерви, навіть після заміни тренером команди Джан П’єро Ґасперіні основного нападника Дувана Сапати, погром «Брешії» продовжився.

    Ще два м’ячі забив хорват Маріо Пашаліч, на рахунку якого в цьому матчі хет-трик. У першому з друготаймових голів Маріо, як і на початку матчу, асистував Малиновський. Причому передача Руслана вийшла вельми вишуканою.

    Зауважимо, що Пашаліч у Серії А-2019/2020 забив дев’ять м’ячів і п’ять із них – «Брешії».

    А Малиновського Ґасперіні зняв з поля на 74-й хвилині.

    Після цього туру «Аталанта» із 70-ма очками вийде на поточне друге місце в таблиці, випереджаючи «Інтер» і «Лаціо» на два пункти. Правда, суперники свої матчі 33-го туру проведуть завтра.

    Лідирує в Серії А «Ювентус» - 76 очок.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський Серія А ФК «Аталанта» Джан П'єро Ґасперіні ФК «Брешія» Маріо Пашаліч
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