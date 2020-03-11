Третій після Мессі і Роналду, другий після Шевченка: словенський нападник вразив Європу



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Йосип Ілічіч знищив левантійського ґранда AFP

Йосип Ілічіч знищив в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів іспанську «Валенсію» майже самостійно

У матчі-відповіді 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів італійська «Аталанта» обіграла іспанську «Валенсію» з рахунком 4:3 і вийшла і чвертьфінал турніру.

32-річний словенський нападник берґамаскі Йосип Ілічіч, який оформив у цій зустрічі покер, став третім гравцем в історії турніру, якому вдалося забити 5 або більше м'ячів у двоматчевому протистоянні на стадії плей-офф Ліги чемпіонів.

Раніше це вдавалося лише двом гравцям. Аргентинський форвард «Барселони» Ліонель Мессі в сезоні-2011/2012 провів шість голів у двох матчах на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в іграх з леверкузенським «Байєром», а португальський нападник Кріштіану Роналду, який виступав за мадридський «Реал», забив п’ять м'ячів у ворота мюнхенської «Баварії» в чвертьфіналі турніру в сезоні-2016/2017.

Також Ілічічу підкорилося ще ряд досягнень. Він – автор першого гостьового покеру в плей-оф Ліги чемпіонів. Досі по м'ячі забивали Ліонель Мессі (двічі), Маріо Ґомес і Роберт Левандовскі. Але усі – вдома.

Ілічіч – перший словенець з хет-триком у Лізі чемпіонів.

До Йосипа останнім, хто забив чотири голи за італійський клуб в Лізі чемпіонів, був українець Андрій Шевченко з «Мілана». Покером він відзначився у листопаді 2005-го.

У поточному сезоні Ілічіч взяв участь у 29-ти матчах за «Аталанту» у всіх турнірах і відзначився 21-м голом і дев’ятьма результативними передачами.