Українець Малиновський відзначився голом і результативним пасом в італійській Серії А (відео)

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Руслан Малиновський забив шостий м'яч у сезоні Світлина - UA-Футбол

Руслан вразив ворота фірмовим дальнім ударом

У ці хвилини «Аталанта» з Берґамо в матчі 33-го туру італійської Серії А трощить на власному полі «Брешію».

За підсумками першого тайму рахунок 4:1.

Найактивнішу участь у розгромі бере українець Руслан Малиновський. Уже на другій хвилині він своїм асистом допоміг відзначитися Маріо Пашалічу.

Відігралися гості швидко – на восьмій хвилині рахунок зрівняв Ернесто Торреґросса. Повторно вивів уперед берґамаскі на 25-й хвилині нідерландець Мартен Де Рон. А через три хвилини фірмовим дальнім ударом ворота брешіанців вразив Малиновський. Для Руслана то шостий у 28-ми матчах поточного сезону в Серії А м'яч.

До перерви ще один м'яч в «Аталанти» забив Дуван Сапата.

Якщо не станеться дива і берґамці переможуть, вони вийдуть із 70-ма очками на поточне друге місце в таблиці, випереджаючи «Інтер» і «Лаціо» на два пункти. Правда, суперники свої матчі 33-го туру проведуть завтра.

Лідирує в Серії А «Ювентус» - 76 очок.