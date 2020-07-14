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    Українець Малиновський відзначився голом і результативним пасом в італійській Серії А (відео)

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    Руслан Малиновський забив шостий м'яч у сезоні - Українець Малиновський відзначився голом і результативним пасом в італійській Серії А (відео)
    Руслан Малиновський забив шостий м'яч у сезоні
    Світлина - UA-Футбол

    Руслан вразив ворота фірмовим дальнім ударом

    У ці хвилини «Аталанта» з Берґамо в матчі 33-го туру італійської Серії А трощить на власному полі «Брешію».

    За підсумками першого тайму рахунок 4:1.

    Найактивнішу участь у розгромі бере українець Руслан Малиновський. Уже на другій хвилині він своїм асистом допоміг відзначитися Маріо Пашалічу.

    Відігралися гості швидко – на восьмій хвилині рахунок зрівняв Ернесто Торреґросса. Повторно вивів уперед берґамаскі на 25-й хвилині нідерландець Мартен Де Рон. А через три хвилини фірмовим дальнім ударом ворота брешіанців вразив Малиновський. Для Руслана то шостий у 28-ми матчах поточного сезону в Серії А м'яч.

    До перерви ще один м'яч в «Аталанти» забив Дуван Сапата.

    Якщо не станеться дива і берґамці переможуть, вони вийдуть із 70-ма очками на поточне друге місце в таблиці, випереджаючи «Інтер» і «Лаціо» на два пункти. Правда, суперники свої матчі 33-го туру проведуть завтра.

    Лідирує в Серії А «Ювентус» - 76 очок.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Руслан Малиновський Серія А ФК «Аталанта» Дуван Сапата Мартен де Рон ФК «Брешія» Маріо Пашаліч Ернесто Торреґросса
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