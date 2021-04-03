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    Малиновський провів найкращий матч за «Аталанту»

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    Руслан Малиновський зробив гру команди з Бергамо - Малиновський провів найкращий матч за «Аталанту»
    Руслан Малиновський зробив гру команди з Бергамо
    Фото з відкритих джерел

    Українець зробив дві ювелірні передачі, які дозволили господарям переграти «Удінезе»

    Руслан Малиновський у четвертому матчі за останні 11 днів нарешті показав ту гру, на яку від нього чекали у березневих іграх відбору до чемпіонату світу. В 29 турі «Аталанта» приймала «Удінезе» і українець став головною діючою особою на полі. Руслан мав дві нагоди відзначитися, але дива реакції продемонстрував голкіпер гостей Мусса. Зате результат зробили ювелірні передачі Маліновського. Після них Мюрієль і Сапата реалізували виходи віч-на-віч з воротарем. Мюріель забив у матчі двічі, втім, похвилюватися господарям все ж таки довелося. Перейра в першому таймі і Ларсен у другому залишили «Удінезе» шанс на спасіння. Проте можливостей його використати «Аталанта» не надала - 3:2.

    Команда з Бергаво вийшла на третє місце в турнірній таблиці. Їх може обійти «Ювентус», який свою гру, проти «Торіно», розпочне ввечері.

    «Мілан» не зміг обіграти «Сампдорію» і задовольнився нічиєю – 1:1. Втратила очки й «Рома», яка не змогла взяти гору над «Сассуоло» – 2:2.

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      Теги: Руслан Малиновський
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