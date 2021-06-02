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    45-річна гімнастка-рекордсменка їде на Олімпіаду за медаллю

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    Оксана Чусовітіна є рекордсменкою за кількістю виступів на олімпіадах - 45-річна гімнастка-рекордсменка їде на Олімпіаду за медаллю
    Оксана Чусовітіна є рекордсменкою за кількістю виступів на олімпіадах
    Фото з відкритих джерел

    Оксана Чусовітіна виступать на Іграх увосьме в кар’єрі

    Гімнастка з Узбекистану Оксана Чусовітіна увосьме відібралася на Олімпіаду. В Токіо 45-річна спортсменка розраховує на медаль в опорному стрибку.

    «Мета піднятися на п'єдестал існує до цих пір. Я дуже серйозно готую опорний стрибок, його складність нічим не відрізняється від складності стрибків тих дівчаток, які виступали у фіналі чемпіонату світу в Штутгарті і виступають зараз, тож, вважаю, боротися за медаль цілком реально. Не маючи мети, дуже складно йти вперед. Хоча мені ніколи не була потрібна якась додаткова мотивація. Просто подобається те, чим я займаюся», – розповіла Чусовітіна.

    Чусовітіна – олімпійська чемпіонка Барселони-1992 у командній першості, триразова чемпіонка світу. Виступала за СРСР, Німеччину та Узбекистан.

    Оксана занесена в Книгу рекордів Гіннеса як єдина в історії гімнастики учасниця семи Олімпійських ігор (єдиний інший гімнаст, який брав участь більш ніж в п'яти Іграх, болгарин Йордан Йовчев виступав на шести Олімпіадах).

    Вона перша в історії діюча спортсменка, яка введена до міжнародної Зали Слави спортивної гімнастики.

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    Теги: Олімпіада спортивна гімнастика
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    45-річна гімнастка-рекордсменка їде на Олімпіаду за медаллю