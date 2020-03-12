  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Громадянську дружину Флойда Мейвезера знайшли мертвою

    • Розсилка
    Мати дітей Флойда Мейвезера знайдено мертвою - Громадянську дружину Флойда Мейвезера знайшли мертвою
    Мати дітей Флойда Мейвезера знайдено мертвою

    Джозі Гарріс, мати трьох дітей найуспішнішого боксера в історії Флойда Мейезера, знайдено мертвою у середу, 11 березня

    40-річну жінку знайшли у власній машині біля її садиби після дзвінка на 911. Причина смерті не називається, але поліція схиляється до думки, що це самогубство.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мейвезер не вважає українців найкращими боксерами світу

    Мейвезер жив з Гарріс 15 років, вона народила боксеру трьох дітей. Життя пари далеко не завжди було яскравим та безхмарним – як часто буває у родинах, які створені людьми без навіть середньої освіти, на яких впали шалені гроші, - Мейвезер поводив себе як «хатній тиран». Боксер постійно займався «домостроєм», при чому робив це на очах малих дітей. Джозі йому не спускала й вела себе відповідно.

    В 2012 році Мейвезер навіть два місяці з трьох відбув у в’язниці через домашнє насильство.

    Потім боксер пішов у клінч і розповів, що причина була не в ньому, а в тому, що Джозі – наркоманка, та образилась й подала до суду позов на 20 млн доларів. Розгляд справи триває й зараз, але, ймовірно, незабаром справу буде припинено.

    Джерело: Los Angeles Times

    смерть самогубство Флойд Мейвезер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ