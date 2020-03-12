Громадянську дружину Флойда Мейвезера знайшли мертвою



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Мати дітей Флойда Мейвезера знайдено мертвою

Джозі Гарріс, мати трьох дітей найуспішнішого боксера в історії Флойда Мейезера, знайдено мертвою у середу, 11 березня

40-річну жінку знайшли у власній машині біля її садиби після дзвінка на 911. Причина смерті не називається, але поліція схиляється до думки, що це самогубство.

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Мейвезер жив з Гарріс 15 років, вона народила боксеру трьох дітей. Життя пари далеко не завжди було яскравим та безхмарним – як часто буває у родинах, які створені людьми без навіть середньої освіти, на яких впали шалені гроші, - Мейвезер поводив себе як «хатній тиран». Боксер постійно займався «домостроєм», при чому робив це на очах малих дітей. Джозі йому не спускала й вела себе відповідно.

В 2012 році Мейвезер навіть два місяці з трьох відбув у в’язниці через домашнє насильство.

Потім боксер пішов у клінч і розповів, що причина була не в ньому, а в тому, що Джозі – наркоманка, та образилась й подала до суду позов на 20 млн доларів. Розгляд справи триває й зараз, але, ймовірно, незабаром справу буде припинено.

Джерело: Los Angeles Times