Гросмейстер Карлсен оновив світовий рекорд за кількістю партій без поразок
Безпрограшна серія норвежця досягла 111 партій
Володар світової шахової корони Магнус Карлсен оновив рекорд по числу зіграних партій без поразок поспіль.
Досягнення підкорилося 29-річному гросмейстеру на турнірі в Вейк-ан-Зеї (Нідерланди). 14 січня Карлсен зіграв внічию з господарем змагань Йорденом ван Форестом, довівши тим самим свою безпрограшну серію до 111 ігор.
Попереднє досягнення (110 ігор) належало радянському і нідерландському гросмейстеру Сергію Тівякову, а також хорвату Богдану Лаличу.
Карлсен є чинним чемпіоном світу в класичних шахах, рапіді і бліці.