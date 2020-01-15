Гросмейстер Карлсен оновив світовий рекорд за кількістю партій без поразок



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Безпрограшна серія норвежця досягла 111 партій

Володар світової шахової корони Магнус Карлсен оновив рекорд по числу зіграних партій без поразок поспіль.

Досягнення підкорилося 29-річному гросмейстеру на турнірі в Вейк-ан-Зеї (Нідерланди). 14 січня Карлсен зіграв внічию з господарем змагань Йорденом ван Форестом, довівши тим самим свою безпрограшну серію до 111 ігор.

Попереднє досягнення (110 ігор) належало радянському і нідерландському гросмейстеру Сергію Тівякову, а також хорвату Богдану Лаличу.

Рекорди Тівякова і Лалича не вважалися офіційними, бо їх перемоги не були зафіксовані з дотриманням всіх формальностей. Офіційний рекорд за кількістю матчів без поразок (100) раніше належав китайцю Дін Ліженю - його Карлсен побив в жовтні 2019 року.

Карлсен є чинним чемпіоном світу в класичних шахах, рапіді і бліці.