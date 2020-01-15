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    Гросмейстер Карлсен оновив світовий рекорд за кількістю партій без поразок

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    Гросмейстер Карлсен оновив світовий рекорд за кількістю партій без поразок

    Безпрограшна серія норвежця досягла 111 партій

    Володар світової шахової корони Магнус Карлсен оновив рекорд по числу зіграних партій без поразок поспіль.

    Досягнення підкорилося 29-річному гросмейстеру на турнірі в Вейк-ан-Зеї (Нідерланди). 14 січня Карлсен зіграв внічию з господарем змагань Йорденом ван Форестом, довівши тим самим свою безпрограшну серію до 111 ігор.

    Попереднє досягнення (110 ігор) належало радянському і нідерландському гросмейстеру Сергію Тівякову, а також хорвату Богдану Лаличу.

    Рекорди Тівякова і Лалича не вважалися офіційними, бо їх перемоги не були зафіксовані з дотриманням всіх формальностей. Офіційний рекорд за кількістю матчів без поразок (100) раніше належав китайцю Дін Ліженю - його Карлсен побив в жовтні 2019 року.

    Карлсен є чинним чемпіоном світу в класичних шахах, рапіді і бліці.

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