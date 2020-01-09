Вінничани взяли участь у новорічному турнірі з шахів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

162 спортсмени взяли участь у турнирі

У Вінниці відбувся відкритий міський новорічний турнір з шахів. У ньому взяло участь 162 спортсмени – представники міської дитячо-юнацької спортивної школи №6.

У турнірі серед 1 розрядів і КМС перші місця посіли Ілля Волос (серед хлопців) та Карина Степанюк (серед дівчат). У турнірі серед представників ІІ розрядів перші місця посіли Іван Катеринюк та Анна Копистиринська, ІІІ розрядів – Гнатюк Тимофій та Біліченко Катерина.