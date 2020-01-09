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    Вінничани взяли участь у новорічному турнірі з шахів

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    Вінничани взяли участь у новорічному турнірі з шахів

    162 спортсмени взяли участь у турнирі

    У Вінниці відбувся відкритий міський новорічний турнір з шахів. У ньому взяло участь 162 спортсмени – представники міської дитячо-юнацької спортивної школи №6.
    У турнірі серед 1 розрядів і КМС перші місця посіли Ілля Волос (серед хлопців) та Карина Степанюк (серед дівчат). У турнірі серед представників ІІ розрядів перші місця посіли Іван Катеринюк та  Анна Копистиринська, ІІІ розрядів – Гнатюк Тимофій  та Біліченко Катерина. 
    Був турнір й серед представників І-юн. розряду. Тут перші місця у Тимура Штурма та Діани Войтюк. 
    шахи Вінниця вінничани
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