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    Гвоздик 17 березня проведе бій за тимчасовий титул WBC

    Українському боксеру знайшли нового суперника
    Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) вийде на ринг проти француза Мехді Амара (34-5-2, 16 КО) за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC. Про це повідомляє BoxingTalk. Бій відбудеться 17 березня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. Переможець зобов'язаний зустрітися з переможцем бою між чемпіоном WBC
    • Сьогодні, 11:52
    • Розсилка
    Олександр Гвоздик. Фото: Getty Images
    Олександр Гвоздик. Фото: Getty Images

    Українському боксеру знайшли нового суперника

    Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) вийде на ринг проти француза Мехді Амара (34-5-2, 16 КО) за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

    Про це повідомляє BoxingTalk.

    Бій відбудеться 17 березня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

    Переможець зобов'язаний зустрітися з переможцем бою між чемпіоном WBC Адонісом Стівенсоном (29-1, 24 КО) і претендентом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО).

    Нагадаємо, Елейдер Альварес відмовився проводити бій з Гвоздиком.

    Олександр Гвоздик в останньому бою в серпні 2017-го року достроково розібрався з Крейгом Бейкером.

    Джерело: ua.tribuna.com

    бокс Олександр Гвоздик
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