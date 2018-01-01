Гвоздик 17 березня проведе бій за тимчасовий титул WBC
- Сьогодні, 11:52
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Олександр Гвоздик. Фото: Getty Images
Українському боксеру знайшли нового суперника
Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) вийде на ринг проти француза Мехді Амара (34-5-2, 16 КО) за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC.
Про це повідомляє BoxingTalk.
Бій відбудеться 17 березня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.
Переможець зобов'язаний зустрітися з переможцем бою між чемпіоном WBC Адонісом Стівенсоном (29-1, 24 КО) і претендентом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО).
Нагадаємо, Елейдер Альварес відмовився проводити бій з Гвоздиком.
Олександр Гвоздик в останньому бою в серпні 2017-го року достроково розібрався з Крейгом Бейкером.
Джерело: ua.tribuna.com