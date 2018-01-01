Гвоздик 17 березня проведе бій за тимчасовий титул WBC

Українському боксеру знайшли нового суперника

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) вийде на ринг проти француза Мехді Амара (34-5-2, 16 КО) за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC. Про це повідомляє BoxingTalk. Бій відбудеться 17 березня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. Переможець зобов'язаний зустрітися з переможцем бою між чемпіоном WBC