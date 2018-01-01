Колумбійський боксер відмовився від поєдинку проти українця Гвоздика
- Сьогодні, 13:56
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Елейдер Альварес
Переможець цього бою повинен був вийти на ринг проти найсильнішого в протистоянні Адоніс Стівенсон - Баду Джек
Перший номер рейтингу WBC в напівважкій вазі колумбієць Елейдер Альварес відмовився від бою за титул «тимчасового» чемпіона світу за цією версією проти українця Олександра Гвоздика, який був санкціонований WBC.
Про це повідомляє Boxing Scene.
У той же час, поки немає інформації про те, чи буде WBC підшукувати нового суперника зі свого рейтингу для бою Гвоздика за титул «тимчасового» чемпіона, або ж просто призначить українця офіційним претендентом для переможця бою Адоніс Стівенсон - Баду Джек.
Олександр Гвоздик в останньому бою в серпні 2017-го року достроково розібрався з Крейгом Бейкером.
Джерело: boxingnews.com.ua