Хачеріді повернувся після тривалої дискваліфікації і відразу взявся за виховання суперників (відео)



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Євген Хачеріді повернувся Фото - ФК «Динамо» (Брест)

Євген залишився вірним собі

У Білорусі в рамках 11-го туру чемпіонату країни з футболу відбулося брестське дербі. Чинний чемпіон «Динамо» переміг на виїзді 4:1 «Рух».

У складі переможців грало відразу троє українців – центральний оборонець Євген Хачеріді, правий латераль Олександр Нойок і нападник Артем Мілевський. Двоє перших відіграли весь матч, Мілевського, який отримав жовту картку, тренер замінив на 85-й хвилині.

Хачеріді повернувся на поле через півтора місяця, вперше з того часу, як він отримав скандальне вилучення у грі з «Вітебськом». Цього разу Євген обійшовся без штрафних санкцій, хоча одного разу зірвався і вирішив повиховувати гравця суперників Іллю Колпачука. За те, що той надто жорстко підкотився під динамівського камерунця Кікі Ґабі. На щастя, партнери, серед яких особливо старався Нойок, вчасно зупинили Євгена.

Зауважимо, що українські футболісти в цій зустрічі результативними діями не відзначилися. Дубль у складі «Динамо» зробив нападник Павло Савіцький.

Після цієї перемоги динамівці набрали 16 очок і вийшли на шосте місце в таблиці. Лідирує борисівський БАТЕ, в якого 25 пунктів. Солігорський «Шахтар» українського тренера Юрія Вернидуба на четвертому місці – 21 очко.