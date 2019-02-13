Хацкевич: Завтра точно не зіграє Буено, рішення по Кадару ухвалимо після тренування



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Олександр Хацкевич вважає «Олімпіакос» найсильнішою командою Греції Офіційний сайт «Динамо»

Тренер киян провів передматчеву прес-конференцію в Піреї

Головний тренер київського футбольного клубу «Динамо» Олександр Хацкевич поділився очікуваннями від протистояння з грецьким «Олімпіакосом» напередодні першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

«У «Динамо» вистачає кадрових втрат. Надовго вибули Йосип Пиваріч та Артем Бесєдін, під питанням участь в матчі ключового оборонця Томаша Кадара. Завтра точно не зіграє Буено, у якого проблеми з м'язами. Рішення по Кадару ми ухвалимо після сьогоднішнього тренування», - цитує Хацкевича офіційний сайт УЄФА.

«Вважаю, «Олімпіакос» за якістю гри найсильнішою командою чемпіонату Греції. Вони показують досить агресивний футбол як вдома, так і на виїзді. Стосовно нас, то у порівнянні з минулим роком [і матчами з грецьким АЕКом], завтра на поле вийдуть 4 -5 нових футболістів, для яких це буде дебютом у плей-оф єврокубків. Нам потрібно бути сконцентрованими протягом всього матчу. Це особливо важливо через атмосферу на стадіоні «Олімпіакоса», - підкреслив Хацкевич.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА між «Олімпіакосом» і «Динамо» відбудеться 14 лютого на стадіоні «Ґеорґіос Караїскакіс» у Піреї (початок о 19:55 за київським часом), а матч у відповідь відбудеться 21 лютого у Києві на НСК «Олімпійський» (22:00).