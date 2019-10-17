Хавбек «Арсеналу» Озіл поскаржився на проблеми з расизмом в Німеччині



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«Коли ми вилетіли з чемпіонату світу 2018 року, німецькі фанати говорили мені: повертайся в свою чортову країну»

Півзахисник «Арсеналу» і колишній гравець збірної Німеччини Месут Озіл заявив, що в Німеччині наростають расистські настрої. На думку Озіла, фото з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом було лише однією з причин для жорсткої критики на його адресу.

«У Німеччині великі проблеми, подивіться, що сталося в Галле минулого тижня - стрілянина в синагозі, черговий акт антисемітизму. На жаль, расизм більше не є лише справою ультраправих, він перейшов і на звичайні верстви населення.

Коли ми вилетіли з чемпіонату світу 2018 року, німецькі фанати говорили мені: повертайся в свою чортову країну. Люди під час товариського матчу в Леверкузені обсипали Ілкая Гюндогана прокльонами, називали його чортовим турком, говорили такі речі, які я не можу повторити», - цитує Озіла The Athletic.

Нагадаємо, міністр Франції у справах молоді та спорту Роксана Марасіняню закликала Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарати збірну Туреччини.

Чиновниця залишилася невдоволеною тим, що футболісти турецької національної команди продемонстрували військове вітання під час матчу з французами в рамках відбірного туру чемпіонату Європи 2020 року. Матч завершився нічиєю 1:1.

Джерело: Чемпионат.com