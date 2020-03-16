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    «Хочуть зробити окремо сніданки»: український футболіст розповів, як борються з коронавірусом у Бельгії

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    Роман Безус на бельгійському карантині - «Хочуть зробити окремо сніданки»: український футболіст розповів, як борються з коронавірусом у Бельгії
    Роман Безус на бельгійському карантині
    UA-Футбол

    Роман Безус поки не бачить чогось надзвичайного

    Український хавбек «Ґента» Роман Безус розповів, як йде робочий процес в бельгійському клубі на час зупинки сезону через пандемію коронавірусу.

    «Температуру в клубі міряють кожен день, проте тести на коронавірус поки не роблять. І хочуть зробити сніданки окремо, щоб люди не збиралися».

    «Тренуватися групами? Не знаю. Подивимося, яке рішення приймуть», - сказав Безус.

    Очікується, що в найближчі місяці футболу в Європі не буде.

    Спалах COVID-19 був зафіксований у Китаї в кінці минулого року. За останніми даними, від нього померло понад 6,5 тисяч осіб.

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    Джерело: UA-Футбол

    Роман Безус ФК «Ґент» коронавірус
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