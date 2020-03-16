«Хочуть зробити окремо сніданки»: український футболіст розповів, як борються з коронавірусом у Бельгії
Роман Безус на бельгійському карантині
UA-Футбол
Роман Безус поки не бачить чогось надзвичайного
Український хавбек «Ґента» Роман Безус розповів, як йде робочий процес в бельгійському клубі на час зупинки сезону через пандемію коронавірусу.
«Температуру в клубі міряють кожен день, проте тести на коронавірус поки не роблять. І хочуть зробити сніданки окремо, щоб люди не збиралися».
«Тренуватися групами? Не знаю. Подивимося, яке рішення приймуть», - сказав Безус.
Очікується, що в найближчі місяці футболу в Європі не буде.
Спалах COVID-19 був зафіксований у Китаї в кінці минулого року. За останніми даними, від нього померло понад 6,5 тисяч осіб.
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Джерело: UA-Футбол