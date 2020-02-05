Визначився переможець хокейної Ліги чемпіонів (відео)



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«Фрелунда» вчетверте виграла Лігу чемпіонів championshockeyleague.com

Вчетверте в історії трофеєм заволоділа шведська «Фрелунда»

Шведська «Фрелунда» перемогла чеський «Ґрадец Кралове» з рахунком 3: 1 у фіналі хокейної Ліги чемпіонів.

Чехи зусиллями Петра Коукала відкрили рахунок у поєдинку, але «Фрелунда» після кидка Сімона Г’яльмарссона цю шайбу відіграла. Це сталося на 17-й хвилині, а ще до першої перерви Макс Фріберґ і Юган Сундстрьом встановили, як виявилося, остаточний підсумок.

«Фрелунда Індіанс» (Швеція) – «Ґрадец Кралове» (Чехія) – 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – Петр Коукал (Оскарс Цибульськіс, Філіп Павлик, - більш.), 06:53. 1:1 – Сімон Г’яльмарссон (Йоель Лундквіст, Раян Лаш, - більш), 16:29. 2:1 – Макс Фріберґ (Андерс Ґрьонлунд), 18:21. 3:1 – Юган Сундстрьом (Віктор Екбом, Самуель Фаґемо), 19:21

«Фрелунда»: Юган Маттссон; Карл Столлері – Теодор Леннстрьом, Макс Фріберґ – Йоель Лундквіст – Йоель Мустонен; Віктор Екбом – Якоб Моверар, Раян Лаш – Сімон Г’яльмарссон – Якоб Петерсон; Брендон Ґормлі – Андерс Ґррьонлунд, Самуель Фаґемо – Юган Сундстрьом – Патрік Карлссон; Карл Генрікссон – Давід Прінтц, Ретт Рахшані – Ніклас Рас – Матс Росселі-Ольсен. Тренер – Роджер Роннберґ

«Ґрадец Кралове»: Марек Мазанец; Міхаель Ґаспар – Ріхард Недомлел, Матей Халупа – Лукаш Цінґель – Радек Смоленак; Зденек Чап – Оскарс Цибульськіс, Радован Павлик – Якуб Лев – Кевін Кліма; Радім Шалда – Філіп Павлик, Джордан Перрет – Петр Коукал – Алеш Єрґль; Якуб Вахал – Петр Заморскі, Патрік Мішкар – Адам Кубік – Міхал Драґун. Тренер – Владімір Ружичка

Кидки: 27 – 41

Штраф: 4 – 6

4 лютого. Ґрадец Кралове. ČPP Aréna. 6 890 глядачів

Таким чином, клуб з Швеції виграв Лігу чемпіонів вчетверте у своїй історії. Раніше він здобував трофей у 2016 2017 і 2019 роках. Один раз «Фрелунда» в фіналі програла.

Найціннішим гравцем турніру організатори назвали 33-річного американського нападника gthtvj;wsd Раяна Лаша. Він же з 22-ма очками (6 шайб і 16 результативних передач) став найкращим бомбардиром турніру.

Хокейна Ліга чемпіонів проводиться з 2014 року. У кожному фіналі грав як мінімум один шведський клуб. Команди з російської Континентальної хокейної ліги участі в турнірі не беруть.

У турнірі грають клуби з вищих хокейних ліг шести європейських країн: команди з Австрії, Німеччини, Фінляндії, Чехії, Швейцарії та Швеції беруть участь на правах представників шести ліг-засновників. Команди з інших ліг отримують wild card.