  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Визначився переможець хокейної Ліги чемпіонів (відео)

    • Розсилка
    &laquo;Фрелунда&raquo; вчетверте виграла Лігу чемпіонів - Визначився переможець хокейної Ліги чемпіонів (відео)
    «Фрелунда» вчетверте виграла Лігу чемпіонів
    championshockeyleague.com

    Вчетверте в історії трофеєм заволоділа шведська «Фрелунда»

    Шведська «Фрелунда» перемогла чеський «Ґрадец Кралове» з рахунком 3: 1 у фіналі хокейної Ліги чемпіонів.

    Чехи зусиллями Петра Коукала відкрили рахунок у поєдинку, але «Фрелунда» після кидка Сімона Г’яльмарссона цю шайбу відіграла. Це сталося на 17-й хвилині, а ще до першої перерви Макс Фріберґ і Юган Сундстрьом встановили, як виявилося, остаточний підсумок.

    «Фрелунда Індіанс» (Швеція) – «Ґрадец Кралове» (Чехія) – 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

    Шайби: 1:0 – Петр Коукал (Оскарс Цибульськіс, Філіп Павлик, - більш.), 06:53. 1:1 – Сімон Г’яльмарссон (Йоель Лундквіст, Раян Лаш, - більш), 16:29. 2:1 – Макс Фріберґ (Андерс Ґрьонлунд), 18:21. 3:1 – Юган Сундстрьом (Віктор Екбом, Самуель Фаґемо), 19:21

    «Фрелунда»: Юган Маттссон; Карл Столлері – Теодор Леннстрьом, Макс Фріберґ – Йоель Лундквіст – Йоель Мустонен; Віктор Екбом – Якоб Моверар, Раян Лаш – Сімон Г’яльмарссон – Якоб Петерсон; Брендон Ґормлі – Андерс Ґррьонлунд, Самуель Фаґемо – Юган Сундстрьом – Патрік Карлссон; Карл Генрікссон – Давід Прінтц, Ретт Рахшані – Ніклас Рас – Матс Росселі-Ольсен. Тренер – Роджер Роннберґ

    «Ґрадец Кралове»: Марек Мазанец; Міхаель Ґаспар – Ріхард Недомлел, Матей Халупа – Лукаш Цінґель – Радек Смоленак; Зденек Чап – Оскарс Цибульськіс, Радован Павлик – Якуб Лев – Кевін Кліма; Радім Шалда – Філіп Павлик, Джордан Перрет – Петр Коукал – Алеш Єрґль; Якуб Вахал – Петр Заморскі, Патрік Мішкар – Адам Кубік – Міхал Драґун. Тренер – Владімір Ружичка

    Кидки: 27 – 41
    Штраф: 4 – 6

    4 лютого. Ґрадец Кралове. ČPP Aréna. 6 890 глядачів

    Таким чином, клуб з Швеції виграв Лігу чемпіонів вчетверте у своїй історії. Раніше він здобував трофей у 2016 2017 і 2019 роках. Один раз «Фрелунда» в фіналі програла.

    Найціннішим гравцем турніру організатори назвали 33-річного американського нападника gthtvj;wsd Раяна Лаша. Він же з 22-ма очками (6 шайб і 16 результативних передач) став найкращим бомбардиром турніру.

    Хокейна Ліга чемпіонів проводиться з 2014 року. У кожному фіналі грав як мінімум один шведський клуб. Команди з російської Континентальної хокейної ліги участі в турнірі не беруть.

    У турнірі грають клуби з вищих хокейних ліг шести європейських країн: команди з Австрії, Німеччини, Фінляндії, Чехії, Швейцарії та Швеції беруть участь на правах представників шести ліг-засновників. Команди з інших ліг отримують wild card.

     Читайте також: Хокейний «Реал»: шведська «Фрелунда» втретє в історії виграла Лігу чемпіонів
    Ліга чемпіонів хокей Самуель Фаґемо Карл Генрікссон Петр Коукал Владімір Ружичка Оскарс Цибульськіс Міхал Драґун Філіп Павлик Адам Кубік Сімон Г’яльмарссон Патрік Мішкар Йоель Лундквіст Петр Заморскі Раян Лаш Якуб Вахал Макс Фріберґ Алеш Єрґль Андерс Ґрьонлунд Джордан Перрет Юган Сундстрьом Радім Шалда Віктор Екбом Кевін Кліма ХК «Фрелунда Індіанс» Якуб Лев ХК «Ґрадец Кралове» Юган Маттссон Радован Павлик Карл Столлері Зденек Чап Теодор Леннстрьом Радек Смоленак Йоель Мустонен Лукаш Цінґель Якоб Петерсон Матей Халупа Брендон Ґормлі Ріхард Недомлел Патрік Карлссон Міхаель Ґаспар Давід Прінтц Марек Мазанец Ретт Рахшані Роджер Роннберґ Ніклас Рас Матс Росселі-Ольсен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ