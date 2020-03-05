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    Хокеїст отримав важку травму руки після влучання шайбою (відео)

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    Джеймс ван Рімсдайк є важливим для філадельфійців гравцем - Хокеїст отримав важку травму руки після влучання шайбою (відео)
    Джеймс ван Рімсдайк є важливим для філадельфійців гравцем
    NHL.com

    Джеймс ван Рімсдайк вибув на невизначений термін

    Форвард «Філадельфії Флаєрс» Джеймс ван Рімсдайк зламав праву руку, блокуючи кидок у матчі чемпіонату Національної хокейної ліги проти «Вашингтон Кепіталз». Гра відбулася в середу у Вашингтоні і завершилася перемогою гостей з рахунком 5:2.

    Після гри тренер «Флаєрс» Ален Віньо сказав, що не знає, на який термін вибув ван Рімсдайк.

    Шайба потрапила нападнику в руку після кидка оборонця Йонаса Зіґенгалера на 11-й хвилині першого періоду. Ван Рімсдайка обстежили на лавці запасних, і після цього він відправився в роздягальню.

    «Переломи бувають різні, - сказав Віньо. - У цьому випадку шайба потрапила йому в зап'ястя. Завтра стане зрозуміло, скільки йому доведеться пропустити».

    У 66-ти матчах цього чемпіонату ван Рімсдайк набрав 40 (19 + 21) очок.

    Тренер повідомив, що клуб викличе з АХЛ форварда Джоеля Фарабі. Наступний матч «Філадельфія» проведе вдома проти «Кароліни Гаррікейнз» у четвер, 5 березня.

    «Флайєрс» здобули сім перемог поспіль і зараз на одне очко відстають від «Вашингтона», який лідирує в Столичному дивізіоні НХЛ.

    «Він елітний гравець, - сказав центрфорвард «Філадельфії» Кевін Гейз про ван Рімсдайка. - Не так просто він закидає по 25 з гаком шайб у кожному сезоні. Він дуже багато дає команді. Але в нас у фарм-клубі є хлопці, які вже грали в НХЛ і добре себе тут зарекомендували. Я розраховую, що вони теж не підведуть».

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    хокей НХЛ «Філадельфія Флаєрс» Джеймс ван Рімсдайк Йонас Зіґенгалер Ален Віньо Джоель Фарабі «Кароліна Гаррікейнз»
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