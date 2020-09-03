Хокей по-українськи: в четвірці півфіналістів УХЛ – 42 російських легіонери



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Білоцерківський «Білий Барс» - єдина українська команда Української хокейної ліги Світлина - Українська хокейна ліга

З квартету найсильніших клубів лише один вкомплектований лише українцями

На чотири команди-півфіналістки серії плей-оф Української хокейної ліги припадає відразу 42 російських легіонери. Точніше, цю цифру треба ділити між трьома командами, бо білоцерківський «Білий Барс», який очолює Костянтин Буценко, вкомплектований лише українськими гравцями.

За донецький «Донбас», який фінансує Борис Колесніков, виступає 16 росіян.

У «Кременчуці» горілчаного магната Сергія Мазура грає 14 представників РФ.

За херсонський «Дніпро», яким опікується звинувачуваний у замовленні нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, виступає 12 російських хокеїстів.

Наразі «Кременчук» веде у півфінальній серії проти «Білого Барса» 2:0, а «Дніпро» виграв перший матч у «Донбаса» з рахунком 3:2.